LIVE Cobolli-Wawrinka, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: match importante in ottica ranking

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno del Masters 1000 di Shanghai tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka.

Un ex campione major ad accogliere il romano nel torneo di Shanghai, quantomai importante per il suo percorso di crescita che lo ha visto approdare al “muro” dei primi 30 giocatori del mondo. Parlando di muri o almeno tali in sento lato, avevamo lasciato un buon romano cedere a Pechino dal russo Daniil Medvedev per 6-2, 6-4 punteggio che peraltro non racconta la completa verità su quanto accaduto.

Il 1000 cinese potrebbe essere l’ennesima svolta della stagione fin qui favolosa di Cobolli, visto che i 75 punti del successo nel Challenger di Braga 2023 sono stati scalati, ma il romano ha comunque guadagnato una posizione live, issandosi al 29° posto provvisorio. In caso di vittoria, l’azzurro sfiderebbe per la prima volta in carriera Novak Djokovic (se batterà Alex Michelsen), e lo farebbe con 35 punti fondamentali in più nel bottino.

Ricordiamo che l’obiettivo del giocatore nativo di Firenze è essere testa di serie (la più alta possibile) ai prossimi Australian Open, Slam inaugurale del 2025 in cui difenderà i 100 punti del 3° turno. Non ci sono precedenti tra il nobile decaduto svizzero e Cobolli, sarà quindi il primo confronto diretto con uno dei giocatori più significativi degli ultimi 10 anni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka. Si parte come 4° match dalle 6:30, prima del romano Rublev-Mensik; Fritz-Atmane e Tiafoe-Zhou!