LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA: Pogacar pronto a fare il vuoto sul San Luca

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro dell’Emilia 2024, celebre corsa in linea che si disputa in ottobre nel territorio bolognese giunta alla 107ma edizione. Terminata la campagna mondiale di Zurigo, il circus del ciclismo internazionale si ritrova in Italia per chiudere la stagione: quest’oggi inizia il trittico azzurro che concluderà l’annata, la quale verrà completata di fatto dalle Tre Valli Varesine e dal Giro di Lombardia.

Percorso più lungo quello che i corridori saranno costretti ad affrontare rispetto alle passate edizioni. Saranno ben 215,3 i chilometri di gara che separano Vignola, città d’avvio della corsa, al consueto traguardo del San Luca, luogo simbolo della gara odierna. Dopo un inizio tranquillo, la corsa si infiammerà con le ascese di Zocca (13.5 km al 4%) e della Casa Giorgio Morandi (6 km al 6%). Lo strappo di Montechiaro (3.3 km al 9.1%) farà da preludio alla battaglia finale del San Luca (2.1 km al 9.6%), da scalare per ben quattro volte e che sarà il teatro delle lotte per il successo.

Parterre di tutto rispetto quello che sarà al via della gara odierna. La stella non può che essere Tadej Pogacar (UAE Emirates): lo sloveno, dopo l’alloro iridato, ha ancora sete di conquista e vorrà provare a strappare il successo nella corsa emiliana, la quale lo ha visto relegato al secondo posto nelle ultime due edizioni. Gli avversari principali saranno Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), il detentore Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) ed Enric Mas (Movistar Team). Per l’Italia occhi puntati su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Il via dell'evento è previsto per le 11.10.