Sport in tv oggi (sabato 19 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 19 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che mette in palio un assegno da sei milioni di dollari per il vincitore. La America’s Cup prosegue con nuove regate tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre in Danimarca continuano i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in programma.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race della MotoGP in Australia, Sprint Race e qualifiche della F1 negli USA, qualifiche e gara-1 della Superbike in Spagna. Gli sport invernali muovono i primi passi con Skate America di pattinaggio artistico e il Big Air di snowboard a Chur. In serata il Mondiale dei pesi massimi di MMA tra Ngannou e Ferreira.

Ampio spazio alla consueta abbuffata di calcio con Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, oltre al menu sfizioso con i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano, pallanuoto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 19 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 19 ottobre

00.25 MOTO2 – GP Australia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program coppie artistico (diretta streaming su Discovery+)

01.10 MOTOGP – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.50 MOTOGP – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

02.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate American, short program femminile (diretta streaming su Discovery+)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF)

03.00 MOTO3 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 TENNIS – WTA 250 Osaka, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

04.45 MOTO2 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.20 CICLISMO – Gree-Tour of Guangxi, quinta tappa: Yizhou-Nongla (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 07.45)

06.00 MOTOGP – GP Australia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Andalucia Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 RALLY – Rally del Centro Europa, sei prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30)

09.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

09.15 SUPERBIKE – GP Spagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Danimarca (diretta streaming su BWF)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei (diretta streaming su Ettu Tv)

11.00 SUPERBIKE – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 TRAIL RUNNING – GT World Series (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SURF – World League Challenger Series a Saquarema, ottava giornata (diretta streaming su Discovery+)

12.00 TENNIS – ATP 250 Almaty, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.30 NUOTO – Coppa del Mondo, finali (diretta streaming su World Aquatics Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Napoli (diretta streaming su DAZN)

12.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-West Ham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Lions (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Essen (diretta streaming su Discovery+)

14.00 SUPERBIKE – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

14.10 VELA – America’s Cup, Team New Zealand vs INEOS Britannia: gara-9 ed eventuale gara-10 (diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube America’s Cup, Sky Go, NOW)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Palermo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Salernitana-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Perugia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Rimini-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Latina-Altamura (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Benevento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Feldi Eboli (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Essen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Shriners Children’s Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Pro Recco (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.00 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Rovigo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Brixen-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.20 TRIATHLON – World Championship Finals, gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

15.30 TENNIS – ATP 250 Anversa, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Friburgo-Augsburg, Hoffenheim-Bochum, Mainz-Lipsia, Borussia Moenchengladbach-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Lazio-Padova, Rugby Lyons-Emilia, Vicenza-Colorno (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Aston Villa (diretta streaming su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Ipswich-Everton, Newcastle-Brighton, Southampton-Leicester (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Catania-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound maschile (diretta streaming su Archery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Ferrara-Mezzocorona, Leno-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 TRIATHLON – World Tour T100 a Las Vegas, gara femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.15 CALCIO (Serie B) – Brescia-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Turris-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Renate (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Pinerolo-Cuneo (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Camerano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Erice-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Fortitudo Pomezia-Manfredonia, Padova-Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 TENNIS – Six Kings Slam, finale terzo posto: Djokovic-Nadal (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Cingoli, Eppan-Albatro, Merano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Cremona (diretta streaming su DAZN)

Secondo match dalle 18.30 (non prima delle 20.00) TENNIS – Six Kings Slam, finale: Sinner-Alcaraz (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis, Cielo; diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

20.00 F1 – GP USA, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, finali) – Compound femminile (diretta streaming su Archery+)

20.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, rhythm dance (diretta streaming su Discovery+)

20.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Chur (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 2)

20.30 BASKET (Serie A) – Varese-Trapani (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Taranto (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Dragons-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lazio ((diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – G.A. Eagles-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

21.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program coppie artistico (diretta streaming su Discovery+)

22.00 MMA – Mondiale pesi massimi, Ngannou vs Ferreira (diretta streaming su DAZN)

23.00 TRIATHLON – World Tour T100 a Las Vegas, gara maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

Domenica 20 ottobre

00.00 F1 – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 01.30 e ore 19.45; differita streaming su tv8.it alle ore 01.30 e ore 19.45)

00.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, short program maschile (diretta streaming su Discovery+)

00.40 MOTOGP – GP Australia, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 MOTO3 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.05 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate America, free program femminile (diretta streaming su Discovery+)

03.15 MOTO2 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 MOTOGP – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)