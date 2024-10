LIVE Djokovic-Nadal, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’eterno duello va in scena per l’ultima volta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, finale per il terzo posto del Six Kings Slam 2024. La ricca esibizione araba in scena a Riad volge al termine con gli ultimi due incontri. Oltre alla finale per il titolo si disputerà un incontro per assegnare il terzo posto tra gli sconfitti delle semifinali.

La finalina del Six Kings Slam 2024 sarà il teatro dell’ultima sfida di una delle rivalità più belle della storia del tennis: Novak Djokovic e Rafael Nadal si troveranno ancora una volta opposti prima del ritiro dello spagnolo. È vero che si tratta solamente di un’esibizione ma con ogni probabilità è il modo più bello per salutare il fuoriclasse maiorchino: un’ultima sfida contro uno dei principali antagonisti.

In quest’esibizione sia Djokovic che Nadal hanno esordito in semifinale. Il serbo è stato sconfitto, per la seconda volta in pochi giorni, dal numero 1 del mondo Jannik Sinner. Lo spagnolo si è arreso al connazionale Carlos Alcaraz, in un match che è suonato come un passaggio di consegne tra la storia del tennis iberico ed il presente e futuro.

La partita sembrerebbe essere a senso unico con un Nadal lontano dai massimi livelli ed un Djokovic ancora estremamente competitivo. Quello odierno non sarà il primo confronto stagionale tra Nadal e Djokovic: nel cammino verso l’oro olimpico il serbo ha sconfitto lo spagnolo per 6-1, 6-4 sugli amati campi del Roland Garros.

L’ultimo capitolo della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal aprirà il programma di quest’oggi alle 18.30 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per vivere insieme le ultime emozioni di questa affascinante rivalità. Buon divertimento!