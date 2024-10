LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Superpole e gara-1, Bulega all’ultima chiamata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Spagna 2024, Bulega spera nel miracolo per il Mondiale.

Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della Superbike.

Il pilota italiano del team Ducati Aruba.it Racing ha concluso infatti in seconda piazza nella classifica combinata dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino del venerdì. Si posiziona appena alle sue spalle il leader e rivale oltre che favorito per il titolo Toprak Razgatlioglu (Bmw). Tra Bulega e il turco ci sono 46 punti di distacco.

Qualche complicazioni in più, invece, per lo spagnolo Alvaro Bautista che non è riuscito a trovare il feeling perfetto con la sua Ducati Panigale V4R concludendo in undicesima piazza con un ritardo alla fine abbastanza contenuto (+520 millesimi) dal miglior giro realizzato dall’italiano Rinaldi (Ducati).

