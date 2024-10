LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: in palio una cifra astronomica e la gloria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita.

Non verranno messi in palio punti per il ranking ATP, trattandosi di un torneo d’esibizione, ma il vincitore odierno porterà a casa una prima moneta da 6 milioni di dollari, circa 5.5 milioni di euro, mentre il tennista perdente ne riceverà 1.5 (1.4 milioni di euro), come tutti gli altri già fuori dalla corsa per il successo.

La tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz andrà in scena nel secondo match dalle ore 18.30, dopo la finale per il terzo posto tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, ma comunque avrà inizio non prima delle 20.00.

Trattandosi di un torneo d’esibizione, infine, il risultato odierno non rientrerà tra i precedenti ufficiali, ma Sinner ed Alcaraz si sono affrontati dieci volte sul circuito maggiore, ed il bilancio sorride ad Alcaraz, in vantaggio per 6-4 e, soprattutto, vittorioso in tutti i 3 confronti del 2024 (Indian Wells, Roland Garros, Pechino).

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale del Six Kings Slam 2024 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma, ed inizierà non prima delle ore 20.00. Buon divertimento!