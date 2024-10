Sport in tv oggi (giovedì 17 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 17 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel Six Kings Slam, torneo di esibizione con un montepremi di sei milioni di dollari per il vincitore. Proseguono i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in calendario, da non perdere un anticipo della Serie A1 di volley femminile con Conegliano in campo.

Da seguire anche Milano-Zalgiris Kaunas nell’Eurolega di basket e Galatasaray-Roma per la Champions League di calcio femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Gree-Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island, mentre nel frattempo incominciano i tornei di golf della settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 17 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 17 ottobre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF)

03.30 TENNIS – WTA 250 Osaka, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

04.20 CICLISMO – Gree-Tour of Guangxi, terza tappa: Jingxi-Bama (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 08.00)

05.40 CICLISMO FEMMINILE- Tour of Chongming Island, terza tappa: Chongming New City Park-Chongming New City Park (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 07.05)

06.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

07.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Andalucia Masters, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.00)

08.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

08.00 TENNIS – ATP 250 Almaty, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

09.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Danimarca (diretta streaming su BWF)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei (diretta streaming su Ettu Tv)

10.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 SURF – World League Challenger Series a Saquarema, sesta giornata (diretta streaming su Discovery+)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.00 TENNIS – ATP 250 Anversa, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Shriners Children’s Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 23.00)

15.00 RALLY – Rally dell’Europa Centrale, due prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 15.00 alle ore 16.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 15.00 alle ore 16.00)

18.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Manna-Ortigia (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

18.30 TENNIS – Six Kings Slam, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Supertennis, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, SuperTenniX, supertennis.tv). Sinner-Djokovic (ore 18.30)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Galatasaray-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Real Madrid-Celtic Glasgow (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (EuroCup) – Valencia-Venezia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Apollon Smirne-Brescia (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Partizan Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Milano-Zalgiris Kaunas (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BAKET FEMMINILE (EuroCup) – Mechelen-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Namus-Sesto San Giovanni (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Conegliano (diretta streaming su VBTV)

20.45 BASKET (Eurolega) – Due partite: Bayern Monaco-Parigi, Real Madrid-Panathinaikos (diretta streaming su DAZN)

20.45 PALLANUOTO (EuroCup) – Mladost-Pro Recco (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

21.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-Valencia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.30; diretta streaming su Rai Play Sport 1 e canale YouTube di FIBA dalle ore 21.00)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Twente-Chelsea, Wolfsburg-Lione (diretta streaming su DAZN)