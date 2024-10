LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta umbra per le campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Perugia-Conegliano, match valido per l'anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera le campionesse d'Italia se la vedranno con una delle neo-promosse.

Le Pantere, abituate a dominare la scena nazionale e internazionale negli ultimi anni, sono partite con il turbo anche in questa stagione: Wolosz e compagne si sono imposte nella finale della Supercoppa Italiana contro Milano (3-2) e hanno ben impressionato nelle prime due uscite in Campionato contro Busto Arsizio e Talmassons. Con l’arrivo di Zhu Ting il roster a disposizione di coach Santarelli è ufficialmente completo, sicuramente bisognerà aspettare ancora qualche match prima di vedere la fuoriclasse cinese in campo. Discorso completamente diverso per Perugia, si tratta di una formazione neopromossa che quest’anno avrà come principale obiettivo la salvezza. La formazione umbra ha perso 3-0 in avvio di stagione contro Bergamo, mentre è riuscita a strappare un punto nell’ultima sfida contro Vallefoglia (2-3). Conegliano ha vinto gli ultimi 6 scontri diretti contro Perugia e anche questa sera partirà con tutti i favori del pronostico, le Pantere dovranno stare attente a non subire un ritmo di gioco sicuramente più basso rispetto a quello a cui sono solitamente abituate.

Perugia-Conegliano, match valido per l'anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025, il match prenderà il via alle ore 20:30!