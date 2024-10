LIVE Galatasaray-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: servono punti in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

In Champions League, la musica sembra differente. Roma protagonista di un cammino immacolato, a partire dal doppio confronto preliminare che ha visto le giallorosse arginare con facilità le svizzere del Servette sino alla vittoria preziosissima nella gara inaugurale del girone A, contro le tedesche terribili del Wolfsburg per 1-0. L’impegno col Galatasaray non è sottovalutabile e rappresenta un test da superare a pieni voti, per aumentare notevolmente le chance di qualificazione ai quarti.

Le campionesse d’Italia in carica hanno, sin qui, reso al di sotto delle aspettative in campionato. Le nove lunghezze di distacco dalla Juventus capolista (dopo sole 6 giornate) pesano sulla valutazione in avvio di stagione. Attenzione però, vietato sottovalutare la forza e lo spirito di rivalsa delle giallorosse, ferite dopo la caduta (tra mille polemiche) contro la Juventus.

Trasferta europea di notevole significato per le ragazze di Alessandro Spugna, sempre con il giallorosso nel destino: quello delle turche del Galatasaray. Obiettivo di riscatto(in seguito all’ultima negativa domenica dell’Allianz Stadium) che si mescola all’ambizione di continuare a fare incetta di punti in campo europeo.

Galatasaray-Roma, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Women's Champions League 2024-2025, gruppo A. Il via del match è previsto per le 18.45.