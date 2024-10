LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: il quartetto femminile si gioca il podio. Predomo per stupire nel keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Nella seconda giornata si assegnano ben cinque titoli e l’Italia punta ad uscire da questa giornata con un bottino importante di podi.

Si parte con il primo turno del keirin maschile e l’Italia ha una carta interessante da giocare che risponde al nome di Mattia Predomo, che punta a conquistare un posto in semifinale. Nella prima sessione inizia anche il cammino di Miriam Vece nella velocità femminile che ha in programma subito le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale, mentre in apertura di seconda sessione si disputeranno i quarti. Nella sessione del primo pomeriggio in programma anche il ripescaggio e i quarti di finale del keirin.

La sessione serale si apre con uno dei momenti più interessanti dell’Italia, il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile con le azzurre che puntano al podio ma che si giocheranno addirittura la finale per l’oro contro la Germania. La squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster e ieri ha fatto segnare il secondo tempo alle spalle della Gran Bretagna.

A seguire le semifinali e le finali del keirin maschile, si spera con un po’ di azzurro in pista, inframmezzate dalle finali dell’inseguimento a squadre maschile senza l’Italia che ieri è incappata in un colpo di sfortuna con la caduta all’ultimo giro in qualificazione che ha compromesso la bella prova che stavano disputando gli azzurri e da una gara che potrebbe riservare soddisfazioni all’Italia come la Elimination Race con Letizia Paternoster che ha le carte in regola per puntare alla medaglia.

In chiusura la scratch race con il ritorno in gara del plurimedagliato olimpico Elia Viviani, a caccia dell’ennesima impresa, e le finali dell’inseguimento a squadre femminile, si spera con l’Italia ancora protagonista.

La prima sessione di gare scatterà alle 14.00, quella serale alle 18.30.