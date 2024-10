LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: immediata rivincita dopo 4 giorni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. A pochi giorni dalla finalissima dell’ATP Masters 1000 di Shanghai va in scena la rivincita tra il numero uno del mondo e la leggenda balcanica. Il vincente del match troverà in finale colui che trionferà nella sfida generazionale tutta spagnola tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. Jannik, dopo l’esibizione in Arabia, chiuderà la stagione disputando il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis ed il Masters.

Dal canto suo Djokovic, trentasettenne di Belgrado, arriva a Riad a margine di un’ottima settimana disputata nella metropoli cinese. Conquistato meritatamente l’oro Olimpico il serbo ha poi ceduto a sorpresa all’australiano Popyrin nel terzo turno degli US Open prima di osservare un mesetto di riposo in attesa del rientro a Shanghai. Il 24 volte vincitore Slam è reduce da tre sconfitte consecutive contro Sinner, ma conduce nei precedenti per 5-4.

La prima semifinale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic si giocherà a Riad alle 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!