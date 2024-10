LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: serve il riscatto dopo la debacle in Grecia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione – Olympiacos-Milano

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi.

Situazione al momento opposta per le due squadre: 1-2 per l’EA7 Emporio Armani, 2-1 per lo Zalgiris. E diametralmente opposte sono anche le trame dalle quali i due club sono appena usciti nella prima parte del doppio turno. I meneghini, infatti, hanno subito un duro (anche più del meritato) ko contro l’Olympiacos, mentre i lituani sono andati vicinissimi a farsi portare all’overtime dalla Virtus Bologna dopo un finale molto concitato.

Sono tanti i lati storici del confronto: 26 anni fa questa fu finale dell’ormai defunta Coppa Saporta, vinta dallo Zalgiris per 82-67. In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. Il conto totale dice 11-14 per i biancoverdi, ma 7-5 Olimpia in casa.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Dobbiamo fin da subito ripartire dai principi base, la difesa, l’uno contro uno, gli aiuti difensivi, tutti concetti in cui siamo lontani dall’eseguire come pretenderebbe l’identità che abbiamo costruito negli anni. E sulla base di un miglior rendimento difensivo, dovremo giocare una migliore partita in attacco ampliando i momenti buoni, in cui la palla di muove velocemente, e ridurre quelli meno buoni“.

La palla a due tra EA7 Emporio Armani Milano e Zalgiris Kaunas verrà alzata alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!