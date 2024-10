Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il raduno ad un mese dal via della Coppa del Mondo

A Ruka, in Finlandia, dal 29 novembre al 1° dicembre ci sarà il consueto opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: l’Italia prosegue la preparazione per il via del circuito maggiore con un raduno che terminerà ad un mese dal via delle gare.

Il responsabile tecnico degli azzurri, Markus Cramer, ha diramato l’elenco dei dodici convocati per il raduno di Ramsau, in Austria, che si concluderà sabato 26 ottobre: chiamati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monsorno.

Nella stessa data si concluderà, invece, il raduno in Val Senales (Bolzano) della squadra Milano-Cortina 2026: in Alto Adige saranno al lavoro Alessandro Chiocchetti, Martino Carollo, Aksel Artusi, Riccardo Bernardi, Giacomo Petrini, Fabrizio Poli, Federica Cassol, Davide Ghio, Nadine Laurent, Virginia Cena, Iris De Martin Pinter, Teo Galli, Maria Gismondi, Cristina Pittin e Giovanni Ticcò, con quest’ultimo che però proseguirà nel percorso di riabilitazione.