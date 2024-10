Quando inizia la Coppa del Mondo di sci di fondo? Calendario 2024-2025, date, tappe in Italia

Scatterà come di consueto da Ruka, in Finlandia, sede del classico opening stagionale, la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: dodici tappe, compreso l’ormai celeberrimo Tour de Ski, comporranno il calendario delle gare, che scatteranno ormai tra meno di due mesi.

L’Italia sarà grande protagonista del calendario, ospitando interamente il Tour de Ski, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, con le prime quattro tappe a Dobbiaco e le ultime tre in Val di Fiemme, ed ospitando poi tra gennaio e febbraio a Cogne la tappa inizialmente assegnata a Nove Mesto.

Per il resto a dicembre si gareggerà tra Norvegia (Lillehammer) e Svizzera (Davos), mentre a gennaio saranno protagoniste Francia (Les Rousses) e Svizzera (Engadina). A febbraio la tappa in Svezia (Falun) farà da preludio ai Mondiali in Norvegia (Trondheim), seguiti a marzo dal finale tra Norvegia (Oslo), Estonia (Tallinn) e Finlandia (Lahti).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2024-2025 SCI DI FONDO

29 novembre Ruka (Finlandia) 10 km tc

30 novembre Ruka (Finlandia) Sprint tc

1° dicembre Ruka (Finlandia) 20 km mass start tl

6 dicembre Lillehammer (Norvegia) 10 km tl

7 dicembre Lillehammer (Norvegia) Sprint tl

8 dicembre Lillehammer (Norvegia) 20 km skiathlon

13 dicembre Davos (Svizzera) Team sprint tl

14 dicembre Davos (Svizzera) Sprint tl

15 dicembre Davos (Svizzera) 20 km tc

28 dicembre Dobbiaco (Italia) Sprint tl (Tour de Ski)

29 dicembre Dobbiaco (Italia) 15 km mass start tc (Tour de Ski)

31 dicembre Dobbiaco (Italia) 20 km tl (Tour de Ski)

1° gennaio Dobbiaco (Italia) 15 km ad inseguimento tc (Tour de Ski)

3 gennaio Val di Fiemme (Italia) Sprint tc (Tour de Ski)

4 gennaio Val di Fiemme (Italia) 20 km skiathlon (Tour de Ski)

5 gennaio Val di Fiemme (Italia) 10 km mass start tl Final Climb (Tour de Ski)

17 gennaio Les Rousses (Francia) 10 km tl

18 gennaio Les Rousses (Francia) Sprint tc

19 gennaio Les Rousses (Francia) 20 km mass start tc

24 gennaio Engadina (Svizzera) Staffetta mista

25 gennaio Engadina (Svizzera) Sprint tl

26 gennaio Engadina (Svizzera) 20 km tl

31 gennaio Cogne (Italia) Team sprint tc

1° febbraio Cogne (Italia) Sprint tc

2 febbraio Cogne (Italia) 10 km tl

14 febbraio Falun (Svezia) Sprint tc

15 febbraio Falun (Svezia) 10 km tc

16 febbraio Falun (Svezia) 20 km mass start tl

26 febbraio-9 marzo Mondiali a Trondheim (Norvegia)

15 marzo Oslo (Norvegia) 10km tl

16 marzo Oslo (Norvegia) 20 km mass start tl

19 marzo Tallin (Estonia) Sprint tl

22 marzo Lahti (Finlandia) Team sprint tl

23 marzo Lahti (Finlandia) Sprint tl

24 marzo Lahti (Finlandia) 50 km mass start tc