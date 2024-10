Sci alpino, neve in abbondanza! I giganti di Soelden non sono a rischio

C’è grande attesa a Soelden, in Austria, per il consueto controllo neve della FIS, previsto per la giornata odierna, che dovrebbe dare disco verde senza alcun problema in vista del tradizionale opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.

I due giganti che apriranno la nuova edizione del massimo circuito internazionale sono in programma nella località austriaca sabato 26 e domenica 27 ottobre, con la gara femminile che andrà a precedere quella maschile sul ghiacciaio del Rettenbach.

L’Italia ha già raggiunto la sede di gara con gli azzurri Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini tra gli uomini, mentre Filippo Della Vite è tornato a casa per essere operato dopo la frattura scomposta al pollice della mano destra, e Marta Bassino, Federica Brignone, Elisa Platino, Roberta Melesi ed Asja Zenere tra le donne.

Negli ultimi anni la prima gara stagionale è sempre stata in forte dubbio, con la neve artificiale sparata con i cannoni per provare a far disputare comunque i giganti. Per l’inizio della nuova stagione, invece, non ci dovrebbero essere problemi, ed il placet della FIS dovrebbe arrivare a breve.