Vinatzer non al meglio: “4 giorni di fisioterapia”; De Aliprandini: “Può arrivare un grande risultato”

Sei italiani saranno protagonisti nel gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino in programma sabato 14 dicembre. Gli azzurri cercheranno di conseguire un risultato degno di nota tra le porte larghe che animeranno la Face de Bellevarde, i riflettori saranno puntati soprattutto su Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Ai nastri di partenza anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci.

Vinatzer non si presenta all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche, anche perché dopo la gara di Beaver Creek si è dovuto fermare, come ha raccontato attraverso i canali federali: “Ho rimesso gli sci oggi dopo quattro giorni di terapia a Torino e le sensazioni sono state meglio del previsto, secondo me la tibia non mi darà più grossi problemi“.

L’altoatesino ha proseguito: “La pista di Val d’Isere è tosta, bisogna fidarsi a mollare gli sci: si sa che è uno dei tracciati più tecnici e l’atteggiamento fa molta differenza. Il primo obiettivo è di sentirmi bene in riscaldamento e di fare due belle gare in questo fine settimana per arrivare al meglio il prossimo weekend in Alta Badia“.

Luca De Aliprandini si presenterà in Francia dopo l’ottavo posto conquistato lo scorso fine settimana negli Stati Uniti d’America e ha tutte le carte in regola per fare bene su una pista dove in passato è stato quarto, quinto e sesto: “La stagione è partita bene con due solidi risultati in top ten a Soelden e sulla Birds of Prey“.

Il trentino ha poi proseguito: “Prima di Natale ho la possibilità di affrontare due piste che mi piacciono come Val d’Isere e l’Alta Badia, la gara di casa. Gli allenamenti sono andati bene, mi sento a posto fisicamente: domani cerco di fare due manche all’altezza di quello che sto dimostrando in allenamento. L’obiettivo è proprio quello di arrivare al traguardo consapevole di aver dato il 100% di me stesso. So che riesco a fare così, posso fare un grande risultato“.