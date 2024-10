LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve attaccare, prove libere nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La preview del fine settimana di Buriram

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram andranno in scena le prime due sessioni di un fine settimana che potrebbe davvero indirizzare la corsa al titolo della classe regina.

Quale sarà il programma? Si inizierà alle ore 05.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, che andrà a far rompere il ghiaccio ai piloti sulla pista di Buriram. Alle ore 10.00, quindi, sarà la volta delle pre-qualifiche, che andranno a definire la top10 che sabato alle ore 05.50 potranno evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Come arriviamo all’evento? Il secondo trittico autunnale della MotoGP (nel prossimo weekend si chiuderà con il Gran Premio della Malesia di Sepang) era iniziato con 10 lunghezze di distacco tra i due, a favore dello spagnolo. Ora, invece, i punti sono 20, e “Pecco” sa che non potrà più fallire. Per quanto visto a Phillip Island, Jorge Martin è consapevole di avere grandi chance di vincere il titolo, ma il due-volte campione del mondo è pronto a vendere cara la pelle.

Il venerdì del GP di Thailandia scatterà alle ore 05.45 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Buriram. Buon divertimento!