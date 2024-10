MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2024: Marc Marquez svetta davanti a Martin. 4° Bagnaia

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, i piloti e le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile. L’obiettivo è stato quello di testare l’assetto in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale, nonché chiaramente per rientrare nella Q2 delle qualifiche.

Francesco Bagnaia si è presentato in questo fine-settimana con la voglia di cambiare un po’ la tendenza. In Australia Pecco ha faticato non poco a trovare la quadra, perdendo dei punti nei confronti del leader della classifica iridata, Jorge Martin. Sono 20 le lunghezze che separano il piemontese dall’iberico e in questa tappa il centauro italiano vorrà accorciare le distanze per rilanciare le sue quotazioni.

Alla vigilia, sulla carta, Bagnaia si è detto fiducioso. Il layout thailandese si è adatta meglio alle sue caratteristiche di guida, rispetto a quanto si è visto a Phillip Island dove sia Martin che Marc Marquez si sono rivelato superiori in termini di velocità. Un turno in cui anche l’asso nativo di Cervera era tra gli osservati speciali, vista l’affermazione nella terra dei canguri.

Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato il più veloce con il record di 1:29.165 a precedere di 0.110 Jorge Martin (Ducati Pramac) e di 0.162 Enea Bastianini (Ducati ufficiale). Un Marquez in grande forma nel time-attack, mentre Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) distante 0.195 dalla vetta. Si preannuncia un week end molto equilibrato visti i distacchi.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2024

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.165 24 26 330.2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.275 23 27 0.110 0.110 338.5

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.327 24 24 0.162 0.052 337.5

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.360 20 22 0.195 0.033 335.4

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.506 20 25 0.341 0.146 333.3

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.549 23 25 0.384 0.043 334.3

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.602 25 25 0.437 0.053 336.4

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.613 23 24 0.448 0.011 330.2

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.620 27 28 0.455 0.007 332.3

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.682 20 24 0.517 0.062 332.3

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.683 23 25 0.518 0.001 333.3

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.756 24 25 0.591 0.073 334.3

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.837 20 24 0.672 0.081 332.3

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.857 20 25 0.692 0.020 332.3

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.996 26 26 0.831 0.139 330.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.999 20 22 0.834 0.003 330.2

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’30.138 25 26 0.973 0.139 332.3

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.198 25 27 1.033 0.060 334.3

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.217 21 25 1.052 0.019 334.3

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.429 21 23 1.264 0.212 333.3

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.012 21 21 1.847 0.583 333.3

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.383 10 12 2.218 0.371 333.3