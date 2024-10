MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Thailandia 2024, programma differite 26-27 ottobre

Il Gran Premio di Thailandia sarà il diciottesimo e terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Siamo ormai prossimi alla conclusione di una stagione che MotoGP, Moto2 e Moto3 hanno cominciato a marzo. Come d’abitudine, la fase più intensa e dalle tempistiche frenetiche è quella estremorientale.

Si correrà a Buriram, autodromo edificato una decina di anni orsono dal governo thailandese allo scopo di sviluppare l’economia della regione dell’Isan. Siamo difatti ben lontani dalle mete turistiche indocinesi più rinomate. La pista si trova nell’entroterra, molto più vicina al confine con la Cambogia di quanto non lo sia alla capitale Bangkok!

Si gareggerò da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, nella speranza che il meteo sia clemente. Da queste parti, nella migliore delle ipotesi si è avvolti da un’umida calura asfissiante. Nella peggiore, si deve correre al riparo dai poderosi acquazzoni che possono inondare il tracciato! Detto questo, come fare per seguire il GP di Thailandia 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP THAILANDIA 2024

VENERDÌ 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.00-4.35, Moto3, Prove libere

Ore 4.50-5.30, Moto2, Prove libere

Ore 5.45-6.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 8.15-8.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 9.05-9.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 10.00-11.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40-4.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 4.25-4.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 5.10-5.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 5.50-6.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 7.50-8.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 8.15-8.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 8.45-9.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 9.10-9.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 10.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP THAILANDIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Thailandia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento thailandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 26 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.50-6.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 7.50-8.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 8.45-9.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 10.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 12.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP