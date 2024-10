LIVE Fognini-Paul, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il veterano ligure cerca il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno di Shanghai tra Fabio Fognini e Tommy Paul.

Il veterano ligure si trova davanti per la seconda volta in stagione (la terza in carriera) lo statunitense Paul, che esordisce quest’oggi in virtù del bye al 1° turno, dove Fognini ha superato Luciano Darderi in un derby molto combattuto. Le energie profuse sono state tante, chissà se l’azzurro avrà recuperato a pieno dallo sforzo di oltre 2 ore e mezzo contro l’italo-argentino.

Nei precedenti confronti diretti, la vittoria di Fognini risale al 2019, era l’Open del Canada. In quell’occasione si impose il ligure sul cemento outdoor, mentre l’USA ha vinto quest’anno al Roland Garros con il netto punteggio di 6-2, 6-0, 6-1, sulla superficie di gioco teoricamente più congeniale all’ex n.9 del mondo. Sulla carta, le possibilità sono poche, mai dire mai comunque quando in campo c’è il tennista di Arma di Taggia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno di Shanghai tra Fabio Fognini e Tommy Paul. Si parte alle 6:30!