Hockey pista: Trissino, Valdano e Forte in testa all’A1 dopo due giornate

La seconda giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di hockey pista è ufficialmente andata in archivio portando con sé il consueto carico di gol ed emozioni dai palazzetti di tutta Italia.

A punteggio pieno tre squadre: il Trissino, vittorio 11-2 sul Montebello, il Valdagno, che si è imposto 7-4 sul Follonica, e il Forte dei Marmi, che ha rifilato un perentorio 6-1 al Giovinazzo.

Nel fine settimana del rinvio del match Lodi-Novara, da registrare ci sono anche i blitz esterni Monza e Viareggio, rispettivamente nelle tane di Sandrigo (3-6) e Sarzana (1-3), oltre al pareggio per 3-3 fra Grosseto e Bassano. Di seguito tutti i tabellini, la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno.

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – Note tecniche; Programma e designazioni arbitrali

Sabato 19 ottobre 2024 – ore 20:45 – Palasport comunale di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO HOCKEY – TEAM SERVICE CAR HOCKEY ROLLER CLUB MONZA = 3-6 (2-0, 1-6)

Telea Medical Sandrigo: Catala, Cocco M, Castro, Moyano, Ardit – Ghirardello, Poletto (C), Brendolin, Loguercio, Merlo – All. Marozin

Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Bielsa, Marzonetto – Piccoli Giu, Uva, Gariboldi, Riva, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 1° tempo: 15’56” Ghirardello (SAN), 24’52” Ardit (SAN) – 2° tempo: 0’56” Galimberti (MNZ), 7’32” Uva (MNZ), 11’35” Marzonetto (MNZ), 13’55” Zucchetti (MNZ), 20’30” Castro (SAN), 23’30” Galimberti (MNZ), 24’48” Uva (MNZ)

Espulsioni: 2° tempo: 22’30” Loguercio (2′) (SAN) e Marzonetto (2′) (MNZ)

Arbitri: Marco Rondina di Vercellli ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Sabato 19 ottobre 2024 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO 1951 – UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 = 3-3 (1-2, 2-1)

Grosseto: Fongaro, Saavedra (C), De Oro, Barragan, Sillero – Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Irace – All. Mariotti M

Ubroker Bassano: Verona, Pozzato, Silva I, Galbas, Riba – Tamborindegui, Scuccato (C), Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 4’40” Sillero (GRO), 9’31” Silva (BAS), 23’16” Galbas (BAS) – 2° tempo: 18’34” Tamborindegui (BAS), 19’02” Barragan (GRO), 23’07” Barragan (tir.dir) (GRO)

Espulsioni: 1° tempo: 17’11” Saavedra (2′) (GRO) – 2° tempo: 23’07” Scuccato (2′) (BAS)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 19 ottobre 2024 – ore 20:45 – Pala Hockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – GB MEC CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO = 1-3 (0-1, 1-2)

Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Illuzzi, Ortiz – Mattugini C, De Rinaldis, Tognacca, Angeletti, Venè – All. Festa

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Rosi, Cinquini, Muglia, Lombardi – D’Anna (C), Mura, Raffaelli A, Puccinelli, Torre – All. Cupisti

Marcatori: 1° tempo: 2’33” Muglia (tir.dir) (CGC) – 2° tempo: 13’46” Raffaelli (CGC), 16’25” Ortiz (tir.dir) (SAR), 24’58” D’Anna (porta vuota) (CGC)

Espulsioni: 1° tempo: 2’33” Rubio (2′) (SAR)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

Sabato 19 ottobre 2024 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT HOCKEY CLUB VALDAGNO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA HOCKEY 1952 = 7-4 (3-1, 4-3)

Why Sport Valdagno: Bovo, Crocco N, Borregan, Giuliani G (C), Sanches – Lazzarotto, Diquigiovanni, Piroli, Tomba, Cunegatti – All. Chiarello

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Banini D, Montigel, Pagnini M, Banini F – Pagnini F (C), Frachi, Thiel, Bracali, Maggi E – All. Silva

Marcatori: 1° tempo: 1’10” Sanches (VAL), 4’59” Pagnini M (FOL), 12’33” Giuliani (VAL), 24’35” Crocco (VAL) – 2° tempo: 9’18” Pagnini M (FOL), 10’20” Borregan (rig) (VAL), 13’01” Banini F (FOL), 15’27” Giuliani G (VAL), 17’31” Banini D (FOL), 24’23” Sanches (sup.num) (VAL), 24’55” Giuliani G (VAL)

Espulsioni: 1° tempo: 14’51” Bovo (2′) (VAL) – 2° tempo: 23’31” Montigel (2′) (FOL)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

Domenica 20 ottobre 2024 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO HOCKEY = 11-2 (7-0, 4-2)

Trissino: Sgaria B, Garcia R, Morais, Cocco G, Malagoli – Gavioli, Pinto (C), Piccoli Gio, Ceretta, Zampoli – All. Sousa

Tierre Chimica Montebello: Silva C, Schiavo (C), De La Reta, Torres P, Torres R – Zordan, Checchetto, Bolla, Iselle, Nardi – All. Zini

Marcatori: 1° tempo: 3’24” Malagoli (TRI), 12’05” Cocco (rig) (TRI), 14’28” Gavioli (TRI), 15’42” Gavioli (TRI), 19’43” Morais (TRI), 22’39” Cocco (TRI), 24’55” Cocco (TRI) – 2° tempo: 2’13” Schiavo (sup.num) (MNT), 2’38” Morais (TRI), 3’09” Gavioli (TRI), 19’37” Cocco (TRI), 20’33” Ceretta (TRI), 22’02” Iselle (MNT)

Espulsioni: 2° tempo: 0’17” Pinto (2′) (TRI), 10’45” Torres P (2′) (MNT) – 2° tempo: 10’45” Torres P (2′) (MNT)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Daniele Moretti di Follonica (GR)

Domenica 20 ottobre 2024 – ore 18:00 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

LA CANNICCIA MOTOR CLUB VERSILIA HOCKEY FORTE – INDECO ACCIAIERIE E FERRIERI PUGLIESI GIOVINAZZO = 6-1 (4-1, 2-0)

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Ipinazar P, Ipinazar F, Torner, Borgo – Ambrosio, Chereches, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. De Gerone

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Colamaria, Mezzina, Clavel – Tabarelli, Gadaleta, Dilillo, Turturro, Dangelico – All. Marzella

Marcatori: 1° tempo: 0’43” Ipinazar F (FDM), 4’07” Mezzina (AFP), 13’11” Torner (FDM), 18’46” Ambrosio (FDM), 22’42” Ambrosio (sup.num) (FDM) – 2° tempo: 3’05” Torner (FDM), 16’09” Ipinazar P (FDM)

Espulsioni: 1° tempo: 21’29” Clavel (2′) (AFP), 24’53” Borgo (2′) (FDM) – 2ç tempo: 6’30” Ipinazar P (2′) (FDM)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – SABATO 19 e DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

19/10/24 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Ubroker H.Bassano 1954 3-3 19/10/24 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Innocenti Costruzioni Follonica H.1952 7-4 19/10/24 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. TeamServiceCar H.R.C. Monza 3-6 rinviata Amatori Wasken Lodi TR Azzurra H.Novara 20/10/24 ore 18:00 Canniccia Motor Club V.H.Forte Indeco A.F.P. Giovinazzo 6-1 19/10/24 ore 20:45 Hockey Sarzana GB Mec C.G.C. Viareggio 1-3 20/10/24 ore 18:00 Hockey Trissino Tierre Chimica Montebello H. 11-2

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Hockey Trissino 6 2 10 V-V 2 La Canniccia Motor Club V.H.Forte 6 2 8 V-V 3 Why Sport H.C. Valdagno 6 2 5 V-V 4 TeamService Car H.R.C. Monza 4 2 3 P-V 5 Amatori Wasken Lodi 3 1 4 V 6 Innocenti Costruzioni Follonica H. 3 2 0 V-S 7 GB Mec C.G.C. Viareggio 3 2 -2 S-V 8 C.P. Grosseto 1951 2 2 0 P-P 9 Ubroker H.Bassano 1954 1 2 -1 S-P 10 Hockey Sarzana 1 2 -2 P-S 11 Indeco A.F.P. Giovinazzo 1 2 -5 P-S 12 TR Azzurra Novara 0 1 -3 S 13 Telea Medical Sandrigo H. 0 2 -6 S-S 14 Tierre Chimica Montebello H. 0 2 -11 S-S

CAMPIONATO SERIE A1 – 3a GIORNATA – SABATO 26 e DOMENICA 27 OTTOBRE 2024 E POSTICIPO COPPE EUROPEE