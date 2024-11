Hockey pista: Lodi e Trissino insieme in testa alla Serie A1

L’ottava giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio. Fra gol ed emozioni, ecco come sono andate le cose.

Vittoria larga del Lodi, per 4-1, sul Montebello: un’affermazione che consente ai lombardi di andare in testa alla classifica, insieme al Trissino, capace nel posticipo – dopo il 5-2 rifilato al Liceo nell’esordio della Champions League – di battere largamente, con lo score di 8-0, il Valdagno.

Poi tanti pareggi: l’1-1 fra Giovinazzo e Monza, il 3-3 fra Forte dei Marmi e Sarzana, che hai toscani costa punti pesanti, e il 2-2 fra Novara e Viareggio, materializzatosi tutto nel finale di gara.

Infine da registrare vi sono il 6-3 del Grosseto sul Sandrigo e l’1-2 in trasferta del Follonica nella tana del Bassano. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

Sabato 23 novembre 2024 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA = 1-1 (0-0, 1-1)

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Clavel, Colamaria, Mezzina- Tabarelli, Turturro, Gadaleta, D’Avanzo, Dangelico – All. Massari

Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Marzonetto, Bielsa – Piccoli Giu, Uva, Pesavento M, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 2° tempo: 8’00” Colamaria (sup.num) (AFP), 19’46” Bielsa (MNZ)

Espulsioni: 2° tempo: 7’32” Zucchetti (2′) (MNZ)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 23 novembre 2024 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)Canniccia Motor Club Forte: Gnata (C), Torner, Ipinazar F, Borgo, Ambrosio – Chereches, Giovannelli, Cacciaguerra, Ambrosio G, Ciupi – All. De GeroneSarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Illuzzi, Ortiz – De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè – All. FestaMarcatori: 1° tempo: 7’00” Ortiz (SAR), 9’20” Rubio (SAR) – 2° tempo: 8’18” Borgo (FDM), 10’03” Torner (FDM), 13’02” Ipinazar FRA (FDM), 23’40” De Rinaldis (SAR)Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Sabato 23 novembre 2024 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – GB MEC C.G.C. VIAREGGIO = 2-2 (0-0, 2-2)

TR Azzurra Novara: Granados, Brusa(C), Maniero, Petrocchi, Ortiz – Menendez, Gavioli G, Cardella, Vega, Bernardelli – All. Punset

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Rosi, D’Anna (C), Cinquini, Muglia – Mura, Raffaelli, Puccinelli, Torre – All. Cupisti

Marcatori: 2° tempo: 16’38” Muglia (CGC), 17’43” Muglia (CGC), 22’06” Vega (rig) (NOV), 24’54” Vega (sup.num) (NOV)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)

Sabato 23 novembre 2024 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. = 4-1 (2-0, 2-1)

Lodi: Grimalt (C), Giovannetti, Najera, Faccin, Compagno – Fernandes, Antonioni, Nadini, Bozzetto L, Porchera – All. Bresciani

Tierre Chimica Montebello: Silva, Schiavo (C), De la Reta, Torres P, Torres R – Zordan, Checchetto, Iselle, Gonzato, Nardi – All. Zini

Marcaotri: 1° tempo: 2’14” Compagno (LOD), 15’21” Faccin (rig) (LOD) – 2° tempo: 2’41” Fernandes (LOD), 9’34” Giovannetti (LOD), 24’59” Torres P (MNT)

Espulsioni: 2° tempo: 10’52” De La Reta (2′) (MNT), 11’25” Faccin (2′) (LOD), 12’22” Schiavo (2′) (MNT)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)

Sabato 23 novembre 2024 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

C.P. GROSSETO 1951 – TELEA MEDICAL SANDRIGO HOCKEY = 6-3 (2-2, 4-1)

Grosseto: Fongaro, Barragan, De Oro, Sillero, Cairo – Saavedra (C), Paghi, Cabiddu, Giabbani, Irace – All. Mariotti M

Telea Medical Sandrigo: Catala, Castro, Cocco M, Ardit, Moyano – Ghirardello, Brendolin, Loguercio, Poletto (C), Merlo – All. Crovadore

Marcatori: 1° tempo: 1’23” Cairo (GRO), 4’16” Cocco M (rig) (SAN), 16,42″ Brendolin (SAN), 20’55” Paghi (GRO) – 2° tempo: 11’01” Moyano (SAN), 11’25” Barragan (GRO), 14’44″Cabiddu (sup.num) (GRO), 19’38” Saavedra (sup.num) (GRO), 21’14” De Oro (GRO)

Espulsioni: 1° tempo: 4’16” Fongaro (2′) (GRO) – 2° tempo: 14’23” Castro (2′) (SAN), 19’04” Moyano (2′) (SAN)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Domenica 24 novembre 2024 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.1952 = 1-2 (in aggiornamento)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Domenica 24 novembre 2024 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – WHY SPORT HOCKEY CLUB VALDAGNO = 8-0 (in aggiornamento)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)