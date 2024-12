Hockey pista: Trissino vince il big match contro Lodi ed è leader solitaria in Serie A1

Va in archivio la nona giornata del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, connotata dall’importantissima vittoria di Trissino, capace di stendere Lodi nel big match, scappando sul +2 in classifica.

Prova di grande personalità quella dei veneti, abili a imporsi in una sfida combattutissima, in cui entrambe le compagini hanno messo sul piatto tutta la loro esperienza. Il botta e risposta comincia subito con Najera Bailon che, al 23:03, porta in avanti i lombardi, preludio dell’1-1 messo a referto da Davide Gavioli. Un tiro diretto di Cocco porta i padroni di casa in vantaggio, ma ecco che Faccin ripristina ancora una volta gli equilibri al 9:22.

Il copione si ripete nelle battute finali del primo tempo. Mendez Ortiz al 3:58 porta di nuovo avanti Trissino ma dopo pochi secondi Lodi pareggia ancora con Fernandez Rodrigues Alves Nunez. Nella ripresa però emerge la qualità degli uomini di Sousa che, al 12:59 ritornano per l’ennesima volta in vantaggio con Garcia Santos Pinto, chiudendo stavolta i conti allo scadere con il poker calato da Pereira Morais.

Rimane comunque in scia Forte Dei Marmi che, nell’anticipo del sabato, ha superato Sandrigo per 2-5. Bene poi Follonica, solida in casa contro Montebello per 3-1. Da segnalare poi il successo in esterna di Giovinazzo (2-4 sul campo di Viareggio) e il trionfo in esterna di Bassano su Monza (2-4). Di seguito la classifica aggiornata.

