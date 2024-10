Giro dell’Emilia 2024, chi parteciperà? Pogacar e Evenepoel le stelle, c’è Tiberi

Sabato 5 ottobre si svolgerà la 107a edizione di una delle corse con più storia e tradizione nel panorama dell’ambito ciclistico italiano e internazionale: c’è il Giro dell’Emilia, appuntamento che negli scorsi anni ha riacquistato importanza e che quest’anno vedrà grandissimi nomi al via che renderanno ancora più spettacolare e affascinante questa corsa.

Al via, per la prima volta con la maglia arcobaleno di campione iridato, si presenterà Tadej Pogacar, che domenica scorsa ha fatto un capolavoro in quel di Zurigo attaccando a 100 km dal traguardo e arrivano da solo a braccia alzate. Ancora il successo manca al fuoriclasse sloveno sullo strappo del San Luca, si è dovuto accontentare di due secondi posti nelle ultime due edizioni dietro a Enric Mas e Primoz Roglic. Stavolta potrebbe essere il momento giusto per aggiungere anche questa corsa al suo ricchissimo palmares.

Proprio Primoz Roglic sarà alla partenza dopo un Mondiale vissuto in appoggio a Pogacar e una Vuelta che l’ha visto protagonista di una grandissima rimonta: questo arrivo è perfetto per le sue caratteristiche esplosive, non a caso l’ha visto già trionfare tre volte. Presente anche Remco Evenepoel che stavolta vorrà opporre resistenza a Pogacar dopo che ai Mondiali non è riuscito a contrastare il suo attacco.

Ma sarà una vera e propria parata di stelle: parteciperanno anche Matteo Jorgenson, Adam Yates, Richard Carapaz, Juan Ayuso, Enric Mas che ha già vinto due anni fa, Joao Almeida, Tom Pidcock, Julian Alaphilippe, Simon Yates, David Gaudu, Pello Bilbao. Insomma, una serie di corridori che possono essere protagonisti tra cui anche i nostri Antonio Tiberi, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone e Diego Ulissi che dispongono di un buono spunto veloce nel finale.