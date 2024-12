Primoz Roglic correrà il Giro d’Italia 2025: arriva l’ufficialità, cosa faranno Pogacar e Vingegaard?

Primoz Roglic ha sciolto definitivamente il riserbo e ha comunicato in maniera ufficiale che correrà il Giro d’Italia 2025. Il fuoriclasse sloveno ha svelato che sarà impegnato sulle strade del Bel Paese dal 9 maggio al 1° giugno e poi andrà anche al Tour de France. Il 35enne, attualmente in ritiro a Maiorca con la Red Bull-Bora-hansgrohe, disputerà la Corsa Rosa per la quarta volta in carriera: alzò al cielo il Trofeo Senza Fine nel 2023 e fu terzo nel 2019, dopo aver esordito nello Stivale nel 2016.

Il nativo di Trbovlje ha vinto la Vuelta di Spagna e il Giro del Delfinato durante l’ultima stagione, mentre si era dovuto ritirare dalla Grande Boucle a causa di un infortunio. Nel suo sontuoso palmares spiccano le quattro affermazioni in terra iberica e il sigillo al Giro d’Italia, ma anche la medaglia d’oro nella cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2020, la Tirreno-Adriatico nel 2019 e nel 2023.

Ora si attende di scoprire anche quale sarà la decisione di altri due big. L’altro sloveno Tadej Pogacar sarà della partita dopo aver firmato la doppietta Giro-Tour nel 2025, accompagnandola con il trionfo ai Mondiali? Il danese Jonas Vingegaard vorrà cimentarsi alle nostre latitudini dopo aver già trionfato in terra transalpina per due volte? Potrebbe profilarsi un cast davvero da sogno al Giro d’Italia 2025, il cui percorso verrà svelato il prossimo 13 gennaio.