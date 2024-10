Galatasaray-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Un match da non sbagliare. Oggi, giovedì 17 ottobre, alle 18:45 si gioca Galatasaray-Roma, secondo impegno del Gruppo A della UEFA Champions League di calcio femminile. Trasferta impegnativa quella delle Campionesse d’Italia che, per l’occasione, andranno a caccia dei tre punti per tentare di strappare la testa della classifica al Lione, pronto a giocare contro il Wolfsburg.

Le capitoline avranno dalla loro parte l’inerzia di quanto successo la scorsa settimana al Tre Fontane, teatro della vittoria proprio contro le tedesche del Wolfsburg per 1-0. Le turche invece nella prima sfida tra le mura amiche andranno a caccia del primo successo della fase a gironi dopo il brutto K.O rimediato contro il Lione per 3-0.

Ricordiamo che le padrone di casa stanno affrontando per la prima volta nella loro storia questa fase del torneo continentale, fattore che non può che allarmare le giallorosse, le quali dovranno essere brave a frenare ogni tipo di entusiasmo

La partita tra Galatasaray e Roma, in programma oggi alle ore 18.45 sul campo dello stadio Florya Metin Oktay Tesisleri di Istanbul e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

