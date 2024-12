Calcio femminile: la Juve vola a Monaco per la Champions League. Con il Bayern l’obiettivo è il ranking

Obiettivo: giocare con onore. Domani, giovedì 12 dicembre, si disputerà Bayern Monaco-Juventus, ultimo atto della Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Un impegno non utile ai fini della qualificazione, visto l’aritmetica eliminazione maturata a causa del K.O con l’Arsenal.

Tuttavia non mancherà la motivazione per le ragazze di Massimiliano Canzi che, comunque, vorranno far valere la propria forza anche in campo internazionale, dimostrando sul campo tutta la superiorità sfoggiata fino a questo momento in Campionato, dove corrono da leader incontrastate con sei punti di vantaggio dalla seconda (in questo caso la Fiorentina).

Certo, l’impegno è tra i più proibitivi. Le teutoniche fino a questo momento hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, non poco sorprendente, contro il Valerenga, con cui si sono assicurate comunque il passaggio del turno. La Juve invece, dopo essersi imposta a fatica proprio contro la compagine svedese, si è dovuta arrendere al cospetto dell’Arsenal e, appunto, del Bayern, rimanendo bloccata a quota 3.

Ci sono però degli aspetti positivi. Perché proprio il fatto di non aver niente da perdere potrebbe mettere le bianconere in una situazione di vantaggio. Libere da qualsiasi pressione, la Vecchia Signora potrà davvero mostrare tutto il suo talento, senza avere troppo timore reverenziale. Proprio per questo motivo, potrebbe uscire fuori una partita molto divertente.

Attenzione però, in ballo c’è anche un discorso estremamente delicato, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro: stiamo parlando del ranking, graduatoria che dipenderà proprio dai risultati di questa competizione da cui dipenderanno anche i sorteggi. Ricordiamo infatti che la Juve quest’anno è stata collocata in terza fascia, rendendo ovviamente la fase a gironi decisamente più ostica.