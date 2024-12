Bayern Monaco-Juventus oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, gioved 12 dicembre (ore 18.45 e diretta streaming su DAZN), la Juventus affronterà il Bayern Monaco nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2024-2025. Le bianconere, già eliminate da questa competizione, vorranno sfruttare l’occasione per chiudere nel migliore dei modi quest’avventura continentale al cospetto di una squadra particolarmente forte, che già ottenuto il pass per i quarti di finale.

La Vecchia Signora, reduce dal doppio ko contro l’Arsenal (4-0 a Biella e 1-0 a Londra), vorrà gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando a mettere in difficoltà la formazione tedesca, che però aveva fatto vedere nella sfida in Italia le differenze dal punto di vista tecnico e fisico con la Juve. Massimiliano Canzi si augura che le sue ragazze riescano a tirar fuori il 101%.

Il Bayern non è più a punteggio pieno dopo il pareggio contro il Vålerenga della quarta giornata. Il suo vantaggio sull’Arsenal si è ridotto a un punto: sarebbe utile riportarlo ad almeno tre prima della visita alle Gunners, battute 5-2 nella prima sfida. Per questo le motivazioni tra le fila delle padrone di casa non mancheranno.

La partita tra Bayern Monaco e Juventus, in programma oggi alle ore 18.45 sull'FC Bayern Campus e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

BAYERN MONACO-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 12 dicembre

Ore 18.45 Bayern Monaco vs Juventus all’FC Bayern Campus – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA BAYERN MONACO-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.