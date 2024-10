F1, prende il via il weekend di Austin: la McLaren va in “all-in” in terra texana contro Verstappen

Dopo una lunga pausa di inizio autunno, torna finalmente in scena il Mondiale di Formula Uno 2024. Non solo stiamo per entrare nell’attesissimo finale di stagione che deciderà la corsa al titolo, ma siamo ai nastri di partenza del fondamentale trittico americano che ci regalerà tre appuntamenti consecutivi che potrebbero davvero indirizzare tutta la stagione.

Si inizierà questa sera con le prime sessioni del Gran Premio degli Stati Uniti, quindi in rapida successione vivremo il Gran Premio del Messico e il Gran Premio di San Paolo. Ma, come ogni volta, andiamo con ordine e torniamo su quello che vivremo nelle prossime ore. Si correrà sullo splendido scenario del circuito denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, nel Texas.

Per aggiungere ulteriore attesa alla tappa statunitense è sufficiente sottolineare che vivremo un format rivoluzionato dalla Sprint Race. Questa sera, infatti, i piloti avranno a disposizione una sola sessione di prove libere alle ore 19.30 italiane (le ore 12.30 locali), che andranno ad anticipare la Sprint Qualifying delle ore 23.30.

Come arriviamo a questa tappa così importante? Max Verstappen mantiene la vetta della graduatoria nonostante ben otto gare senza successi. Il portacolori del team Red Bull, infatti, comanda con 331 punti contro i 279 di Lando Norris, i 245 di Charles Leclerc ed i 237 di Oscar Piastri. In poche parole il tre volte campione del mondo difende 52 punti di margine sul britannico della McLaren. Una situazione ancora tranquilla, ma non certo incoraggiante.

La McLaren, infatti, sta dominando questa parte del campionato e proverà a fare bottino pieno al COTA. La chance ulteriore della Sprint Race potrebbe dare una mano al duo “papaya” che appare conscio di avere sprecato troppe occasioni nelle ultime uscite. La Ferrari proverà ad inserirsi nella lotta con la Red Bull, che dovrà dare risposte importanti al pilota olandese, altrimenti il quarto titolo consecutivo rischierà davvero di complicarsi in maniera importante.