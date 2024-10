Champions League oggi in tv: orari partite 2 ottobre, tv, streaming, programma Sky, TV8 e Prime

Va avanti la seconda giornata di Champions League 2024-2025 che oggi giunge al termine con le ultime nove partite in programma dopo le nove giocate ieri. In campo, dopo la vittoria dell’Inter contro la Stella Rossa e la sconfitta del Milan contro il Bayer Leverkusen, scenderanno altre tre squadre italiane.

L’Atalanta alle 18.45 affronterà lo Shakhtar Donetsk nel campo neutro della Veltins Arena di Gelsenkirchen, il Bologna volerà ad Anfield per affrontare il Liverpool alle 21.00, come la Juventus alla stessa ora troverà il Lipsia in una difficile trasferta: una partita che sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La partita trasmessa in chiaro su TV8 sarà quella tra Lille e Real Madrid.

CALENDARIO 2A GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

18.45 Shakhtar-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Girona-Feyenoord – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Aston Villa-Bayern Monaco – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Benfica-Atletico Madrid – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Dinamo Zagabria-Monaco – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Lille-Real Madrid – TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Liverpool-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Sky Go, NOW

21.00 Lipsia-Juventus – Amazon Prime Video

21.00 Sturm Graz-Club Brugge – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

PROGRAMMA 2A GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD e Sky Sport.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW ed Amazon Prime Video.