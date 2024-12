Inter e Atalanta sconfitte in Champions League: Bayer Leverkusen e Real Madrid vincenti

Due sconfitte per le squadre italiane nella serata di Champions League. L’Atalanta ha ceduto per 3-2 contro il Real Madrid di fronte al proprio pubblico: De Ketelaere ha trasformato il calcio di rigore nel recupero del primo tempo e ha così pareggiato la rete siglata da Mbappè al 10′, ma tra il 56′ e il 59′ il micidiale uno-due firmato da Vinicius Junior e Bellingham ha indirizzato la contesa, anche se al 65′ Lookman aveva ridato speranze alla Dea.

L’Inter è invece stata beffata dal Bayer Leverkusen al 90′: i tedeschi si sono imposti per 1-0 grazie alla stoccata di Mukiele dopo una partita molto equilibrata. I Campioni d’Italia sono così incappati nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea, mentre per gli orobici si è trattato del secondo ko stagionale nel torneo. Entrambe le compagini restano comunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il Liverpool si è imposto sul campo di Girona per 1-0 (rigore di Salah al 63′) e prosegue il proprio cammino a punteggio pieno. Il PSG ha travolto il Salisburgo con un secco 3-0 (Ramos, Mendes, Doue) e torna in corsa per il passaggio del turno, il Bayern Monaco ha travolto lo Shakhtar Donetsk con un pesante 5-1, l’Aston Villa si è imposto per 3-2 sul campo del Lipsia (decisiva la rete di Barkley all’85mo minuto). Vittoria per Brest (1-0 sul PSV Eindhoven) e Brugge (2-1 contro lo Sporting Lisbona).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Dinamo Zagabria-Celtic Glasgow 0-0

Girona-Liverpool 0-1

Atalanta-Real Madrid 2-3

Brest-PSV Eindhoven 1-0

Brugge-Sporting Lisbona 2-1

Bayer Leverkusen-Inter 1-0

Lipsia-Aston Villa 2-3

Salisburgo-PSG 0-3

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 18, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Barcellona 12*, Borussia Dortmund 12*, Bayern Monaco 12, Atalanta 11, Arsenal 10*, Monaco 10*, Sporting Lisbona 10, Lilla 10*, Brugge 10, Benfica 9*, Atletico Madrid 9*, Milan 9*, Real Madrid 9, Celtic Glasgow 9, Manchester City 8*, PSV Eindhoven 8, Juventus 8*, Dinamo Zagabria 8, PSG 7, Feyenoord 7*, Stoccarda 4*, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4*, Sturm Graz 3*, Girona 3, Stella Rossa 3*, Salisbuego 3, Bologna 1*, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0*, Young Boys 0*. *= 1 partita in meno.