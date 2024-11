Champions League, la Juventus pareggia con l’Aston Villa. Il Bologna perde in casa

La Juventus ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Aston Villa nel match valido per la quinta giornata della Champions League. I bianconeri si sono resi pericolosi nel primo tempo con Yildiz e Conceiçao, ma nel recupero hanno tremato per la trasversa colpita da Digne. Nella ripresa è ancora Conceiçao a dettare legge, si rende pericoloso in un paio di occasioni e al 65′ costringe Martinez a un grande miracolo sul suo colpo di testa.

In pieno recupero Rogers trova la via della rete, ma il gol viene annullato per un fallo commesso su Di Gregorio. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per gli uomini di Fonseca, che si trovano al 19mo posto in classifica con 8 punti all’attivo e in piena lotta per la fase a eliminazione diretta.

Il Bologna ha invece perso contro il Lilla per 2-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara: francesi in vantaggio al 44′ con Mukau, Lucumi pareggia al 63′, ma tre minuti più tardi la doppietta di Mukau ha risolto la contesa. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per i felsinei, ora 33mi in graduatoria con un solo punto all’attivo e sempre più lontani dalla possibilità di superare la fase a girone unico.

Il Liverpool ha battuto il Real Madrid per 2-0, la Stella Rossa ha surclassato la Stoccarda per 5-1, il Borussia Dortmund ha espugnato il campo della Dinamo Zagabria per 3-0, il Benfica ha vinto nella tana del Monaco per 3-2, il PSV Eindhoven ha fatto festa in casa (3-2 contro lo Shakhtar Donetsk), lo Sturm Graz ha regolato il Girona per 1-0, pareggio per 1-1 tra Celtic Glasgow e Brugge.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Stella Rossa-Stoccarda 5-1

Sturm Graz-Girona 1-0

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lilla 1-2

Celtic Glasgow-Brugge 1-1

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3

Liverpool-Real Madrid 2-0

Monaco-Benfica 2-3

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 3-2