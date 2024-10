Calendario Champions League: orari partite 22-23 ottobre, dove vederle su Sky, TV8 e Prime

Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre andrà in scena la terza giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 di calcio: nove match al giorno, dei quali due alle 18.45 e sette alle 21.00, con cinque squadre italiane protagoniste.

Aprirà le danze martedì 22 alle ore 18.45 il Milan, che ospiterà i belgi del Bruges, mentre alle ore 21.00 la Juventus ospiterà i tedeschi dello Stoccarda, ed alla stessa ora il Bologna giocherà in trasferta a Birmingham contro gli inglesi dell’Aston Villa.

Gran finale mercoledì 23 con un’altra italiana subito in campo alle ore 18.45, quando l’Atalanta ospiterà gli scozzesi del Celtic, infine chiuderà il programma alle ore 21.00 l’Inter, che sarà di scena a Berna, in casa degli svizzeri dello Young Boys.

Per la terza giornata della Champions League di calcio la diretta tv sarà a cura di Sky Sport (tranne per Young Boys-Inter), mentre per Barcellona-Bayern ci sarà anche TV8 HD, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, per Barcellona-Bayern anche su tv8.it, per Young Boys-Inter su Amazon Prime Video.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2024-2025

Martedì 22 ottobre

18.45 Milan-Bruges – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Monaco-Stella Rossa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Juventus-Stoccarda – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Aston Villa-Bologna – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Sky Go, NOW

21.00 Real Madrid-Borussia Dortmund – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Arsenal-Shakhtar – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 PSG-PSV – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Sturm Graz-Sporting – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Girona-Slovan Bratislava – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

Mercoledì 23 ottobre

18.45 Atalanta-Celtic – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Brest-Bayer Leverkusen – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Young Boys-Inter – AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Barcellona-Bayern – TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Manchester City-Sparta Praga – Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Lipsia-Liverpool – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Atletico Madrid-Lilla – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Benfica-Feyenoord – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Salisburgo-Dinamo Zagabria – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

Diretta Live testuale: per le squadre italiane OA Sport.