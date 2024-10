Calcio femminile, Juventus sconfitta dal Bayern Monaco a Biella in Champions League

Arrivata una sconfitta per la Juventus nel secondo impegno del gruppo C della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affrontavano a Biella il Bayern Monaco in un confronto che si preannunciava assai complicato per le qualità delle proprie avversarie. Quanto accaduto sul rettangolo verde del “La Marmora-Pozzo” di Biella ha confermato queste preoccupazione, visto il successo per 2-0 del club tedesco.

Le reti della tedesca Linda Dallmann al 17′ e della danese Pernille Harder al 73′ hanno deciso il confronto. Con questo risultato il Bayern guida il raggruppamento a punteggio pieno, mentre la Juve rimane a 3 punti, in attesa di capire cosa farà l’Arsenal contro il Valerenga.

PRIMO TEMPO – Canzi opta per un 3-4-3: Peyraud Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Krumbiegel , Bennison, Schatzer, Boattin; Caruso, Cantore, Vangsgaard. Strauss risponde con un 4-1-4-1: Grohs; Gwinn, Viggósdóttir, Hansen, Simon; Stanway; Lohmann, Zadrazil, Dallman, Buhl; Harder. Ospiti vince al gol dopo 3′ con Dallmann che spreca una buona opportunità, ma al 14′ Vangsgaard illumina per Cantore che mette un cross per Caruso. La conclusione, però, finisce sul fondo. Al 17′ tedesche in vantaggio: azione confusa da angolo e Dallmann è bravissima a siglare da ottima posizione. La compagine bianconera attacca a testa e Vangsgaard sfiora il pari, bravissima Grohs a salvare la sua porta a metà della prima frazione. Al 32′ la Vecchia Signora viene fermata dal palo: tiro di Boattin che incoccia il montante. Si chiude così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Al 47′ Vangsgaard manca un gol già fatto: sola davanti al portiere, spreca tutto con un tiro a lato. La scarsa concretezza costa caro alla Juve e al 73′ c’è il raddoppio delle ospiti: mischia in area e Harder da ottima posizione batte Peyraud Magnin. Azioni molto spezzettate e cambi che non danno un significato diverso alla partita, concluda sul 0-2 per il club teutonico.