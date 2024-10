Calcio femminile, Juventus ok a Genova, vince la Fiorentina, impattano Inter e Roma

Vanno agli archivi i tre anticipi della quinta giornata della Serie A di calcio femminile 2024-2025. Una giornata che si è aperta con il successo interno della Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli per 3-1 contro il Como alle 12.30.

Le viola restano al secondo posto in classifica vincendo una partita tutt’altro che scontata e che si era messa male: la formazione lombarda era partita forte con il gol dopo 13 minuti di Elisa del Estal, ma risultato ribaltato tutto nel primo tempo con le reti di Emma Severini, Agnese Bonfantini ed Emma Skou Faerge.

Alle 15.00 è andato in scena il big match di alta classifica tra Inter e Roma, chiuso sull’1-1. A sbloccare il risultato ci ha pensato un autogol di Marija Milinkovic che ha portato davanti le giallorosse al 42′, pareggio all’ultimo respiro da parte di Ghoutia Karchouni su calcio di rigore. Partita che è stata governata a lungo dalla formazione ospite, ma tante sono state le occasioni sprecate e alla fine è arrivata la beffa.

Continua invece il percorso della capolista Juventus che ha battuto per 2-0 la Sampdoria in trasferta con la doppietta di Cristiana Girelli a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Bianconere che così salgono a sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni, sono cinque su cinque in campionato.