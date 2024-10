ATP Almaty 2024, Coric supera Marozsan. Il tedesco Engel nella storia, vince anche Marterer

Sono cominciate le sfide del tabellone principale del torneo ATP 250 di Almaty. In Kazakistan il diciassettenne tedesco Justin Engel, numero 458 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è diventato il primo giocatore nato dal 2007 in poi a conquistare una vittoria nel massimo circuito. Engel ha superato in due set Chak Lam Coleman Wong con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco ed ora sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo.

Una bella giornata per il tennis tedesco. Infatti oltre allo storico successo di Engel, è arrivata anche la vittoria di Maximilian Marterer, che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur sempre in due set e con il punteggio di 7-5 6-4. Ora Marterer affronterà il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero due.

Nell’ultimo match in programma quest’oggi è arrivato il successo del croato Borna Coric, che ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan in due set per 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Il croato affronterà ora il vincente del match tra il canadese Diallo e l’australiano O’Connell.

RISULTATI ATP ALMATY 2024 (14 OTTOBRE)

Engel (Ger) b. Wong (Hkg) 7-5 6-4

Marterer (Ger) b. Dzumhur (Bih) 7-5 6-4

Coric (Cro) b. Marozsan (Hun) 6-4 7-6