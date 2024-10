ATP Almaty, risultati 19 ottobre: Gabriel Diallo sfiderà Karen Khachanov nell’ultimo atto

Passa agli archivi il penultimo atto degli Almaty Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor dell’omonima città kazaka: la finale di domani vedrà opposti il numero 3 del seeding, il russo Karen Khachanov, ed il canadese Gabriel Diallo.

Nella prima semifinale canadese Gabriel Diallo liquida il numero 4 del tabellone, l’argentino Francisco Cerundolo, per 6-4 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. Nel primo set l’unico break point arriva nel settimo game, quando il nordamericano si porta sul 30-40 in risposta, sfruttando l’occasione e portandosi sul 4-3 col servizio a disposizione. Il canadese tiene a 30 i due seguenti turni al servizio e chiude sul 6-4 in 36 minuti. Nella seconda partita Diallo vince i primi 8 punti giocati e scappa sul 2-0, poi dallo 0-30 del terzo game conquista 8 dei successivi 9 punti e vola sul 4-0, trovando poi una tranquilla chiusura sul 6-2 in 33 minuti.

Nella semifinale della parte alta del tabellone il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 3, rimonta e batte l’australiano Aleksandar Vukic per 6-7 (3) 6-3 6-4 in due ore ed un quarto di gioco. Nel primo parziale l’oceanico centra il break nel quarto game e poi nel nono sciupa due set point, subendo il controbreak. Si va al tiebreak, dove Vukic scappa sul 4-0 e questa volta difende il vantaggio, chiudendo sul 7-3 dopo 55 minuti. Nella seconda frazione l’australiano annulla due palle break dal 15-40 nel quarto game, ma nell’ottavo non riesce a ripetersi dalla medesima situazione di punteggio e deve capitolare. Il russo tiene il seguente turno in battuta a zero e chiude sul 6-3 in 32 minuti. La partita decisiva si apre con Khachanov che vince 8 dei primi 9 punti giocati e scappa sul 2-0, annullando tre palle per il controbreak nel quarto game, nel quale risale dallo 0-40, per poi centrare un nuovo strappo nel quinto gioco, andando sul 4-1 pesante. Il russo serve per il match nell’ottavo game, ma cede la battuta, invece nel decimo tiene la battuta a 30 ed al secondo match point va a vincere sul 6-4 in 48 minuti.

ATP 250 ALMATY – RISULTATI 19 OTTOBRE

Semifinali

Karen Khachanov (Russia, 3) b. Aleksandar Vukic (Australia) 6-7 (3) 6-3 6-4

Gabriel Diallo (Canada) b. Francisco Cerundolo (Argentina, 4) 6-4 6-2