ATP Almaty 2024, prima semifinale per Diallo. Avanti anche Cerundolo e Khachanov, Vukic elimina Tiafoe

Si sono delineate le semifinali dell‘ATP 250 di Almaty in Kazakistan. Esce di scena la testa di serie numero uno, l’americano Frances Tiafoe, che è stato sconfitto in due set dall’australiano Aleksandar Vukic, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 7-6. Clamoroso il tie-break del secondo set, con Vukic che ha anche annullato due palle set a Tiafoe prima di chiudere per 13-11 in suo favore.

Vukic in semifinale affronterà il russo Karen Khachanov, che ha messo fine al sogno del kazako Beibit Zhukayev, numero 213 della classifica mondiale, di poter raggiungere la sua prima semifinale a livello ATP proprio in casa. Khachanov ha fatto suo il match in due set per 6-2 6-4.

Una giornata no per i tifosi kazaki, visto che anche Alexander Shevchenko non è riuscito a superare l’ostacolo dei quarti di finale. Il tennista di casa è stato sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 6-2 6-3.

Per Cerundolo ora ci sarà la sfida con il canadese Gabriel Diallo, che festeggia il raggiungimento della sua prima semifinale nel massimo circuito. Con questo risultato Diallo è certo di entrare tra i primi cento della classifica mondiale. Una vittoria comunque di prestigio quella del canadese, che ha battuto in rimonta il cileno Alejandro Tabilo per 3-6 6-3 6-4

RISULTATI ATP ALMATY 2024 (18 OTTOBRE)

Diallo (Can) b. Tabilo (Cil) 3-6 6-3 6-4

Cerundolo (Arg) b. Shevchenko (Kaz) 6-2 6-3

Vukic (Kaz) b. Tiafoe (Usa) 6-2 7-6

Khachanov (Rus) b. Zhukayev (Kaz) 6-2 6-4