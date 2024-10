ATP Almaty 2024, Karen Khachanov conquista il titolo. Battuto in finale il canadese Diallo

Karen Khachanov è il nuovo campione dell’ATP 250 di Almaty. Si tratta del settimo titolo della carriera per il russo, il secondo della sua stagione dopo quello a Febbraio a Doha. Quest’oggi il numero 26 del mondo ha superato in tre set il canadese Gabriel Diallo, che era alla sua prima finale in carriera, con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco.

Una partita che ha visto Khachanov chiuderà con 6 ace contro i 7 dell’avversario. Dall’altra parte Diallo ha concesso addirittura 19 palle break al russo, annullandone comunque sei. Alla fine sono stati 21 i vincenti per entrambi i giocatori, mentre sono 22 gli errori non forzati del canadese contro i 16 di Khachanov.

Khachanov parte subito fortissimo e trova il break in apertura. Il numero 26 del mondo strappa ancora la battuta a Diallo nel quarto game ed allunga ulteriormente sul 4-1. Il primo set vola via agevolmente nelle mani del russo con il punteggio di 6-2.

Anche il secondo set vede una partenza eccellente di Khachanov, che trova il break nel terzo game. Il settimo gioco è incredibile, con Diallo che salva addirittura cinque palle break e riesce a restare in partita. Khachanov risente dell’occasione persa e Diallo trova il controbreak nel game successivo. Sembra un set pronto ad andare al tie-break ed invece Diallo trova il break che gli permette di vincere 7-5.

Pure nel terzo set è Khachanov a trovare per primo il break ancora nel terzo gioco. Il match prende definitivamente la direzione del russo con un altro break nel settimo game (5-2). Diallo riesce ad accorciare sul 5-3, recuperando uno dei due break di vantaggio, ma nel nono game arriva un altro break di Khachanov, che chiude 6-3 e conquista il titolo.