A che ora Berrettini-Rune, ATP Shanghai: programma, ordine di gioco, tv, streaming,

Matteo Berrettini affronterà Holger Rune al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, con il chiaro intento di cercare il grande colpaccio sul cemento della località cinese dopo aver regolato Christopher O’Connell all’esordio nel torneo. Il romano, reduce dal ritiro all’ATP 500 di Tokyo a causa di un problema agli addominali patito durante la partita contro il francese Arthur Fils, proverà a battere il danese partendo da sfavorito nel pronostico della vigilia.

Il numero 44 del ranking ATP incrocerà il numero 14 del mondo, il 28enne è sotto nei precedenti contro il 21enne (1-2): il finalista di Wimbledon 2021 si impose ai 32mi di finale del Masters 1000 di Indian Wells nel 2022, mentre il danese ha avuto la meglio nei quarti di finale di Acapulco nel 2023 e pochi mesi fa ai 32mi del Masters 1000 di Cincinnati. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente della sfida tra il ceco Lehecka e lo spagnolo Munar.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre, sarà il terzo incontro sul Grandstand 2 a partire dalle ore 06.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Francisco Cerundolo, seguita dal confronto tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro Grigor Dimitrov. A seguire toccherà al nostro portacolori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Rune, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 09.45 alle 0re 13.25. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-RUNE, ATP SHANGHAI

Sabato 5 ottobre

Terzo match dalle ore 06.30 Matteo Berrettini vs Holger Rune

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2, si giocheranno nell’ordine Shevchenko-Cerundolo e Bergs-Dimitrov. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-RUNE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, Sky Sport Uno (canale 201, dalle ore 09.45), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.