Sport in tv oggi (sabato 14 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 14 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Azerbaijan, mentre gli amanti del tennis potranno gustarsi la Coppa Davis. Riflettori puntati sulla Louis Vuitton Cup: a Barcellona iniziano le semifinali e Luna Rossa è pronta a tornare in acqua per fronteggiare American Magic. Gli Europei di ciclismo propongono la prova in linea elite femminile, ma attenzione anche al Memorial Pantani.

Da non perdere le finali della Diamond League, che chiudono la stagione della grande atletica leggera. Proseguono i tornei di golf della settimana, i Mondiali di calcio a 5, il Grand Prix di judo a Zagabria e la Coppa del Mondo di canoa slalom a Ivrea. In serata la grande boxe con l’eliminatoria del Mondiale IBF dei pesi medi tra l’italiano Oliva e Pavlov, mentre nella notte Canelo tornerà sul ring. Consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 14 settembre

03.20 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery+)

03.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)

07.20 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore del Fuji, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

08.00 TENNIS (Coppa Davis) – Germania-USA (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea juniores maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CANOA (Coppa del Mondo) – Canadese a Ivrea, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Planet)

10.00 JUDO – Grand Prix a Zagabria (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 SNOOKER – English Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.00 PADEL – World Padel Tour a Rotterdam (diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 14.00; diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Brescia-Spandau (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.20 CICLISMO – Memorial Pantani (sintesi su RaiSportHD e Rai Play alle ore 23.30)

12.00 CALCIO A 5 (Mondiali) – Croazia-Thailandia (diretta streaming su FIFA Tv)

12.15 F2 – GP Azerbaijan, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

13.30 CICLISMO (Europei) – Prova in linea elite femminile (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play,Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Villareal (diretta streaming su DAZN)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.00)

14.00 GOLF FEMMINILE – Solheim Cup (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS (Coppa Davis) – Finlandia-Argentina (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, semifinali: INEOS Britannia-Alinghi, Luna Rossa-American Magic (diretta tv su Sky Sport America’s Cup, Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO A 5 (Mondiali) – Due partite: Brasile-Cuba, Paraguay-Costa Rica (diretta streaming su FIFA Tv)

15.00 TENNIS (Coppa Davis) – Belgio-Brasile (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Palermo (diretta streaming su DAZN)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 SALTO CON GLI SCI ESTIVO – Grand Prix a Wisla (diretta streaming su Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Friburgo-Bochum, Borussia Moenchengladbach-Stoccarda, Lipsia-Union Berlino-Wolfsburg-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS (Coppa Davis) – Cechia-Francia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Brentford (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brighton-Ipswich, Crystal Palace-Leicester, Fulham-West Ham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.45 BEACH SOCCER FEMMINILE (Europei, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

16.45 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Valencia (diretta streaming su Triathlon Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali) – Uzbekistan-Olanda (diretta streaming su FIFA Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 TENNIS – WTA 250 Monastir, semifinali (diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX). Bronzetti-Ruzic (ore 17.00)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 BEACH SOCCER (Europei, semifinale) – Italia-Spagna (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Fiorentina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Cassano, Cingoli-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Kiel-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Messina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Valencia (diretta streaming su Triathlon Tv)

18.50 ATLETICA (Diamond League) – Finali a Bruxelles, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena e RaiSportHD dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, dalle ore 20.00)

19.00 BOXE – Riunione a Berlino, main event: Oliha vs Pavlov, eliminatoria Mondiale IBF pesi medi (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.15 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Ortigia-Pays d’Aix (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 PALLANUOTO (Champions League, qualificazione) – Enka Istanbul-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – San Lorenzo-Velez Sarsfield (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Pressano-Brixen, Secchia Rubiera-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 PALLAMANO (European Cup) – Conversano-Drammen (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Padova-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-SPAL (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Casertana-Turris (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Catania-Picerno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Brest (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 GOLF (PGA Tour) – Procore Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 00.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Santa Clara (diretta streaming su DAZN)

22.00 ATLETICA – Maratona di Sydney (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

22.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Rock Master Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play).

22.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Racing Club-Boca Juniors (diretta streaming su Mola Tv)

Domenica 15 settembre

01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BOXE – Riunione a Las Vegas, main event: Canelo Alvarez vs Berlanga, Mondiale unificato pesi super medi (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLA F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00