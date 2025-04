Flavio Cobolli vince il suo primo titolo ATP a Bucarest! Piegato in due set Baez nel gelo in Romania

La settimana della rinascita per Flavio Cobolli. Il tennista si è ritrovato sull’amata terra rossa, dopo mesi molto complicati nel circuito. Il classe 2002 romano ha sconfitto nell’atto conclusivo l’argentino Sebastian Baez (n.36 del mondo) e con questo risultato ha ottenuto il suo primo titolo ATP in carriera nel gelo di Bucarest (Romania).

Flavio è il primo italiano di sempre a trionfare in questo evento, portando a 100 il numero di tornei vinti (ATP) da parte degli azzurri. Con un doppio 6-4 in 1 ora e 46 minuti di gioco, Cobolli ha archiviato la partita, complicandosi un po’ la vita negli ultimi game e sfruttando il settimo match-point a disposizione. Una bella iniezione di fiducia in vista della prosecuzione della stagione, dal momento che da domani sarà n.36 del mondo.

Nel primo set è Flavio a fare breccia nel tennis dell’argentino, andando avanti di un break nel terzo game, ma il servizio non dà una mano al nostro portacolori, visto il contro-break immediato. Campo molto lento e temperature bassissime nella capitale rumena e scambi che ne risentono. Con grinta, Cobolli trova il modo per ottenere un altro break nel settimo game e stavolta lo strappo è decisivo ai fini della frazione, vinta 6-4.

Nel secondo set il 22enne tricolore eleva i giri del motore e specialmente con il dritto fa i buchi per terra. Arrivano i break nel terzo e settimo game, che lo mettono nelle condizioni di chiudere. Un po’ la tensione e un po’ la bravura di Baez ritardano il lieto evento. Il sudamericano si aggrappa letteralmente alla partita, cancellando ben sei palle match nell’ottavo e nono gioco. Cobolli, però, ha il merito di rimanere concentrato e con un pallonetto beffardo scavalca il rivale e può lasciarsi andare alla gioia.

Leggendo le statistiche, l’azzurro ha fatto la differenza con i punti vinti con la prima di servizio, raccogliendo molto di più dell’argentino con questo fondamentale: 76% rispetto al 53% di Baez.