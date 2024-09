LIVE Ciclismo femminile, Europei 2024 in DIRETTA: Italia con le due punte Elisa Balsamo e Chiara Consonni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2024 di ciclismo su strada in corso nella provincia del Limburgo (Paesi Bassi). Sale l’attesa per le gare più ambite nel programma di gara di questo fine settimana, le prove in linea élite che chiuderanno il sipario sulla manifestazione continentale. Quest’oggi vedremo in azione le ragazze, con l’Italia che vuole regalarsi altre soddisfazioni.

Saranno 162 i chilometri che la carovana dovrà percorrere dal punto di partenza, Heusden–Zolder, al luogo conclusivo della prova odierna, Hasselt. Tracciato che presenterà i suoi ostacoli maggiori nella parte centrale del percorso. Infatti troveremo ben tre tratti in pavé (Printhagendreef, Manshoven, Op de Kriezel), e due strappi come il Kolmontberg (0,7 km al 4,6%) e il Zammelenberg (0,8 km al 4%), elementi che il gruppo dovrà affrontare due volte. Finale che si dovrebbe adattare alle ruote veloci, ma proprio queste trappole potrebbero portare a esiti differenti.

L’Italia si affiderà principalmente ai suoi due carichi da novanta, Elisa Balsamo e Chiara Consonni. La campionessa iridata del 2021 non ha vissuto una stagione semplice, e la gara odierna rappresenta un’occasione per riscattarsi. Al contrario, la bergamasca proverà a seguire la scia vincente dettata dall’oro olimpico nella madison con Vittoria Guazzini. Le avversarie principali delle azzurre saranno Lorena Wiebes, Mischa Bredewold (Paesi Bassi) e Daria Pikulik (Polonia).

