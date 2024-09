LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa inizia la semifinale con American Magic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Calendario Luna Rossa-American Magic – La presentazione di Luna Rossa-American Magic – Le dichiarazioni di Spithill

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque di Barcellona inizia la fase a eliminazione diretta della competizione, si aprono le serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) che designeranno le due contendenti per l’atto conclusivo e si preannuncia grande spettacolo.

Luna Rossa affronterà American Magic in uno scontro diretto che si preannuncia altamente avvincente. Il sodalizio italiano tornerà in acqua a Barcellona dopo aver perso due sfide contro INEOS Britannia, ma ha tutte le carte in regola per battere gli statunitensi, già sconfitti sabato scorso nell’ultimo scontro diretto. James Spithill e compagni incroceranno l’equipaggio guidato da Tom Slingsby, ma privo dell’infortunato timoniere Paul Goodison: i ragazzi dello skipper Max Sirena sono favoriti, ma dovranno stare attenti ai rivali.

Luna Rossa e American Magic si fronteggeranno in un due regate, proprio come succederà a INEOS Britannia e Alinghi. I britannici si sono imposti nel round robin e hanno così avuto il diritto di scegliere il proprio sfidante: Ben Ainslie e compagni partiranno con i favori del pronostico contro gli svizzeri, che però sono apparsi in crescita e potrebbero dare del filo da torcere al Challenger of Record. Il programma di giornata sarà aperto alle ore 14.00 da Luna Rossa-American Magic, poi a seguire Ineos-Alinghi, ancora Luna Rossa e poi di nuovo Ineos.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle semifinali della Louis Vuitton Cup, spazio a Luna Rossa-American Magic e INEOS Britannia-Alinghi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, virata dopo virata, strambata dopo strambata, per non perdersi nemmeno un istante delle regate. Si incomincia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.