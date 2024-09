LIVE F1, GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA: Leclerc ci prova per la pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Gran Premio di Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku.

Una qualifica che sarà piuttosto incerta: la McLaren rispetto agli ultimi appuntamenti sembra un gradino indietro, mentre la Red Bull dalle prove libere è apparsa nuovamente competitiva dopo le difficoltà delle ultime gare. Sergio Perez è uno specialista di Baku, è salito cinque volte sul podio e ha vinto due volte, mentre Max Verstappen ha vinto nel 2022 e non ha mai fatto la pole.

La Ferrari però sembra poter essere della partita: le indicazioni sul passo gara per Carlos Sainz sono state buone e anche Charles Leclerc è andato in crescita dopo una prima sessione in cui è andato a muro e una seconda sessione in cui aveva qualche problema allo sterzo. Sarà quindi importante fare giri su giri nelle FP3 per essere competitivi per la quarta pole in questo tracciato.

Alle 10.30 le FP3, alle 14.00 le qualifiche.