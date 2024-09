Sport in tv oggi (domenica 1° settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Non solo Paralimpiadi: non tutto lo sport si concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 1° settembre: in programma il tennis con gli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, la vela con la Louis Vuitton Cup, i motori con F1 e MotoGP, e tanto altro ancora.

Giornata ricca per l’Italia agli US Open: 4 azzurri saranno impegnati in 3 incontri di doppio. Doppio impegno per Andrea Vavassori, protagonista prima con Simone Bolelli nel maschile e poi con Sara Errani nel misto, infine giocherà anche Angelica Moratelli nel femminile con la romena Jaqueline Cristian.

Prosegue la Louis Vuitton Cup di vela: completa il primo round robin Luna Rossa, impegnata contro Alinghi nella sfida che chiude questi primi quattro giorni di regate. L’imbarcazione italiana proverà a restare imbattuta nella classifica che non tiene conto delle sfide contro Team New Zealand.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° settembre

08.30 Mountain bike, Mondiali: cross country uomini U23 (5 giri) – Nessuna copertura tv / streaming

09.40-09.50 MotoGP, GP Aragon: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.15 Mountain bike, Mondiali: cross country donne U23 e donne élite (5 giri) – Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

11.00 Moto3, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it

12.00 Mountain bike, Mondiali: cross country élite (6 giri) – Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Moto2, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.45 differita TV8 HD, tv8.it

13.50 Ciclismo, Vuelta a España: 15ma tappa, Infiesto-Valgrande Pajares Cuitu Negru (143 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 MotoGP, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 21.40 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: round robin (Alinghi-Team New Zealand, a seguire INEOS Britannia-Orient Express, a seguire Alinghi-Luna Rossa, a seguire American Magic-Team New Zealand) – Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

17.00 US Open, 4a giornata: ottavi singolare e doppio (1° match alle 17.00 Moratelli/Cristian-Dabrowski/Routliffe; 2° match dalle 17.00 non prima delle 18.30 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz; 4° match dalle 17.00 Errani/Vavassori-Mateas/McDonald) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 23.30 anche Sky Sport Uno

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Juventus – DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Genoa-Verona – DAZN, DAZN 2, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Monza – DAZN, DAZN 1

19.55 Motori, FIA World Endurance Championship: USA – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

20.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Milan – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Roma – DAZN, DAZN 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Como – DAZN, DAZN 1

20.55 Motori, Indycar: Milwaukee, Race 2 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW

22.00 Baseball, MLB: Arizona-LA Dodgers – Sky Sport 255, Sky Go, NOW