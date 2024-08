Paralimpiadi Parigi 2024, il calendario di domani (1° settembre): programma, orari, tv, streaming, azzurri in gara

Dopo i 113 ori assegnati nelle prime tre giornate, alle Paralimpiadi di Parigi 2024, domani, domenica 1° settembre, saranno in programma altre 64 finali in 10 sport, con 19 titoli distribuiti nell’atletica, 14 nel nuoto, 11 nel triathlon, 5 nel canottaggio, 4 nel ciclismo su pista, 3 nel tennistavolo e 2 nel badminton, nella boccia, nel tiro a segno e nel tiro con l’arco.

Tutta la quarta giornata di gare delle Paralimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024

DOMENICA 1° SETTEMBRE

08:15 PARATRIATHLON Finali PTWC maschile (08.15 Giovanni Achenza, Giuseppe Romele), PTWC femminile, PTS3 maschile, PTS2 maschile (09.30 Gianluca Valori), PTS2 femminile (09.35 Veronica Yoko Plebani), PTVI maschile, PTVI femminile (12.05 Francesca Tarantello, Anna Barbaro), PTS5 maschile, PTS4 maschile, PTS5 femminile, PTS4 femminile

08:30 PARABADMINTON Quarti di finale singolare maschile WH1, Quarti di finale singolare maschile SL3, Quarti di finale singolare maschile WH2, Quarti di finale singolare femminile SL3, Quarti di finale singolare maschile SL4, Quarti di finale singolare femminile SL4, Semifinali singolare femminile WH1, Quarti di finale singolare maschile SU5, Semifinali singolare femminile WH2, Quarti di finale singolare femminile SU5, Semifinali singolare maschile WH1, Quarti di finale singolare maschile SH6, Semifinali singolare maschile WH2, Quarti di finale singolare femminile SH6

09:00 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi individuale maschile W1 (09.51 Paolo Tonon), Quarti di finale individuale maschile W1, Semifinali individuale maschile W1, Finale per il bronzo individuale maschile W1, Finale per l’oro individuale maschile W1

09:30 TIRO PARALIMPICO R3 Carabina 10m prona SH1 mista/open – Qualificazioni e Finale, R5 Carabina 10m prona SH2 mista/open – Qualificazioni (11.30 Roberto Lazzaro, Gianluca Iacus) e Finale

09:30 PARACANOTTAGGIO Finali B singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto, Finali A singolo PR1 femminile, singolo PR1 maschile, doppio PR2 misto, doppio PR3 misto, quattro con PR3 misto

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB6 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S10 – Batterie (09.38 Simone Barlaam, Stefano Raimondi), 100m Stile Libero Femminili S10 – Batterie (09.45 Alessia Scortechini), 200m Misti Maschili SM8 – Batterie, 200m Misti Femminili SM8 – Batterie (10.03 Xenia Francesca Palazzo), 100m Dorso Maschili S11 – Batterie, 100m Dorso Femminili S11 – Batterie (10.25 Martina Rabbolini), 150m Misti Maschili SM4 – Batterie (10.35 Efrem Morelli), 150m Misti Femminili SM4 – Batterie, 150m Misti Maschili SM3 – Batterie (11.00 Emmanuele Marigliano), 100m Rana Maschili SB5 – Batterie, 100m Rana Femminili SB5 – Batterie (11.25 Arianna Talamona), Staffetta Mista 4x100m Stile Libero S14 – Batterie

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T12, Lancio del peso maschile – Finale F53, 1500m femminili – T11 Turno 1, Lancio del disco femminile – Finale F64, 100m maschili – T34 Turno 1, 800m femminili – T53 Turno 1, Lancio del peso maschile – Finale F40, 800m femminili – T54 Turno 1, 100m maschili – T13 Turno 1, 400m maschili – T54 Turno 1, 200m femminili – Finale T36, 400m maschili – T53 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Doppio maschile – Finale per l’oro MS18, Doppio misto – Finale per l’oro XW7, Doppio maschile – Finale per l’oro MS14

10:30 BOCCIA Individuale Maschile – Quarti di finale BC3 (4 partite), Individuale Maschile – Quarti di finale BC1 (4 partite), Individuale femminile – Semifinali BC2 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC2 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC4 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC4 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC1 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC1 (2 partite), Individuale femminile – Semifinali BC3 (2 partite), Individuale Maschile – Semifinali BC3 (2 partite)

10:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

11:00 PARACICLISMO SU PISTA Qualificazioni Time Trial B 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale B 3000m femminile, Inseguimento Individuale C5 3000m femminile, Sprint a squadre Open C1-5 750m Open, Finali Time Trial B 1000 metri maschile, Inseguimento Individuale B 3000m femminile, Inseguimento Individuale C5 3000m femminile, Sprint a squadre Open C1-5 750m Open

11:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo B (2 partite)

11:30 RUGBY IN CARROZZINA Semifinale 5° posto torneo misto/open (1 partita) e Semifinale torneo misto/open (1 partita)

12:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi maschile (1 partita)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Secondo turno singolare maschile (16 partite), Secondo turno doppio maschile (8 partite), Quarti di finale doppio femminile (4 partite), Semifinali doppio quad misto/open (2 partite)

13:15 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

14:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile, Italia-Cina

15:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Compound individuale maschile, Quarti di finale Open Compound Individuale Maschile, Semifinali Open Compound Individuale Maschile, Finale per il bronzo Open Compound individuale maschile, Finale per l’oro Open Compound individuale maschile

16:00 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (2 partite)

16:40 PARABADMINTON Semifinali singolare maschile SL3, Semifinali singolare femminile SL3, Finale per il bronzo doppio femminile WH1-2, Semifinali singolare maschile SL4, Finale per l’oro doppio femminile WH1-2, Semifinali singolare femminile SL4, Finale per il bronzo doppio maschile WH1-2, Semifinali singolare maschile SU5, Finale per l’oro doppio maschile WH1-2, Semifinali singolare femminile SU5, Semifinali singolare maschile SH6, Semifinali singolare femminile SH6

17:00 BOCCIA Individuale Maschile – BC4 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC2 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC2 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC4 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC1 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC1 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC3 Finale per il bronzo, Individuale Maschile – BC3 Finale per il bronzo, Individuale femminile – BC2 Finale per l’oro, Individuale Maschile – BC2 Finale per l’oro

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 10 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 10 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 4 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 3 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 8 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 8 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 3 Ottavi di finale, Singolare femminile – Classe 6 Ottavi di finale, Singolare maschile – Classe 2 Ottavi di finale

17:30 GOALBALL Preliminari maschili e Preliminari femminili

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Maschili SB6 – Finale, 100m Rana Femminili SB6 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S10 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S10 – Finale, 200m Misti Maschili SM8 – Finale, 200m Misti Femminili SM8 – Finale, 100m Dorso Maschili S11 – Finale, 100m Dorso Femminili S11 – Finale, 150m Misti Maschili SM4 – Finale, 150m Misti Femminili SM4 – Finale, 150m Misti Maschili SM3 – Finale, 100m Rana Maschili SB5 – Finale, 100m Rana Femminili SB5 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Stile Libero S14 – Finale

17:30 RUGBY IN CARROZZINA Semifinale 5° posto torneo misto/open (1 partita) e Semifinale torneo misto/open (1 partita)

18:00 SITTING VOLLEY Fase a gironi femminile (1 partita), Fase a gironi maschile (1 partita)

18:30 BLIND FOOTBALL Turno preliminare maschile Gruppo A (2 partite)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F20, 800m femminili – Finale T53, Salto in lungo femminile – Finale T37, 800m femminili – Finale T54, Lancio del disco maschile – Finale F52 (19.00 Rigivan Ganeshamoorthy), Salto in alto maschile – Finale T47, 100m maschili – Finale T44 (19.30 Marco Cicchetti), 200m femminili – Finale T35, Lancio del giavellotto femminile – Finale F34, 100m maschili – Finale T13, 400m maschili – Finale T53, 400m maschili – Finale T54, 100m femminili – Finale T34, 400m maschili – Finale T11, 100m maschili – T64 Turno 1 (21.23 Maxcel Amo Manu, Fabio Bottazzini), 100m maschili – T63 Turno 1 (21.37 Alessandro Ossola)

21:30 BASKET IN CARROZZINA Fase a gironi maschile o femminile (1 partita)

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.