LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il terrificante Cuitu Negru

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2024, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre. Quest’oggi si conclude la seconda settimana, e per la giornata finale del weekend gli organizzatori hanno predisposto uno dei percorsi più duri dell’intera edizione. Si prospetta una giornata di altissima intensità, con le gerarchie in classifica già pronte per essere ribaltate dopo la frazione odierna.

Frazione ricca di asperità e insidie quella che i corridori dovranno affrontare quest’oggi. E’ arrivato il giorno del terrificante Cuitu Negru, una delle vette più temute dal panorama ciclistico mondiale. Il fatto che per arrivare al Cuitu Negru (18.9 km al 7.1%) si dovranno affrontare ben tre GPM, di cui due di prima categoria con la doppia ascesa all’Alto de la Colladiella (6.5 km all’8%), inframezzata dall’Alto de Santo Emiliano (5.6 km al 4.9%), non farà piacere alla pattuglia.

Oggi potrebbe arrivare il giorno ormai atteso da tempo in questa Vuelta, quello del sorpasso nella generale di Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) ai danni di Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale): i due sono separati da 1’21” nella generale, ma per quello che si è visto negli ultimi giorni lo sloveno ha già inserito la freccia per il sorpasso. Occhio anche alla lotta per il podio, dove Enric Mas (Movistar Team), Mikel Landa (T-REX Quick-Step) e Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) vorranno darsi battaglia.

