LIVE Moto2, GP Aragon 2024 in DIRETTA: grande chance per gli inseguitori di Garcia nel Mondiale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2024, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si preannuncia una gara potenzialmente cruciale nella corsa al titolo iridato, con il leader della generale Sergio Garcia in crisi nera al MotorLand di Alcañiz e costretto a partire addirittura 28° in griglia.

Occasione d’oro dunque per tutti gli altri candidati al Mondiale, anche se ieri nessuno di loro ne ha approfittato appieno in qualifica restando fuori dalle prime posizioni. Ai Ogura, secondo in campionato a -20 dalla vetta, sta facendo fatica al rientro dallo stop per la frattura alla mano destra e dovrà rimontare dalla sesta fila per provare a racimolare qualche punto.

I più attrezzati per cercare di recuperare tanti punti su Garcia in classifica sono probabilmente Joe Roberts (3° nella generale a -32 dalla testa, oggi parte 7°), Alonso Lopez (scatta 6°, è il quarto della graduatoria overall a -42) e Fermin Aldeguer (-50 da Garcia, ha il potenziale per risalire dalla quarta fila). L’Italia può sognare il podio di tappa con Tony Arbolino e Celestino Vietti.

La gara della Moto2 ad Aragon comincerà alle ore 12.15 e si svilupperà sulla distanza dei 19 giri.