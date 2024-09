LIVE Mountain bike, Mondiali 2024 in DIRETTA: Pidcock favorito, Braidot ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Mountain Bike 2024 di Andorra, in particolare con la gara maschile Elite.

Un grande campo di partecipazione per la gara regina del calendario iridato di specialità, nonostante si arrivi da un’Olimpiade altamente spettacolare, che ha regalato una competizione incerta fino all’ultimo centinaio di metri. A imporsi a Parigi 2024 fu il favorito della vigilia Tom Pidcock. Tutt’altro che facile però la sua affermazione, vista la caduta che nei primi giri lo ha costretto a recuperare terreno e, una volta tornato sul fuggitivo transalpino Victor Koretzky, i continui attacchi in salita del rivale. La gara si risolse poi da una manovra dubbia del GBR, quando a poche centinaia di metri dalla fine cambiò rotta finendo quasi addosso al francese, che destabilizzato perse fatalmente le code dell’oro.

In casa Italia, c’è molta attesa per vedere quello che riuscirà a combinare Luca Braidot, dopo che a Parigi 2024 è stato capace di assestarsi ai piedi del podio, dopo una gara di sacrificio che lo ha portato a sognare un podio ma a non salirci per una manciata di secondi. Il team azzurro è ben nutrito, saranno della partita anche Simone Avondetto, campione d’Europa XCO e con già in bacheca una maglia iridata conquistata nel 2022 tra gli Under 23. Nadir Colledani, Filippo Fontana e Juri Zanotti gli altri azzurri in partenza.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara maschile del Mondiale di Mountain Bike, che partirà alle ore 15:30!